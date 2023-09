Cà phê Gia Lai tăng 900.000 đồng/tấn

(GLO)- Theo thông tin từ Báo Công thương, website giacaphe.com, giá cà phê trong nước ngày 4-9 tăng 800.000-900.000 đồng/tấn so với tuần trước, dao động từ 65,7 triệu đồng đến 66,6 triệu đồng/tấn.

Cụ thể, sau khi tăng 900.000 đồng/tấn, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 66 triệu đồng/tấn.

Với mức tăng 800.000 đồng/tấn, giá cà phê tại tỉnh Đak Lak và Lâm Đồng đang được thu mua lần lượt ở mức 66,4 triệu đồng/tấn và 65,7 triệu đồng/tấn.

Mức giá cao nhất cả nước được ghi nhận tại tỉnh Đak Nông với 66,6 triệu đồng/tấn (tăng 800.000 đồng).

Báo Công an nhân dân dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, xuất khẩu cà phê trong tháng 8-2023 của Việt Nam ước đạt 90.000 tấn (giảm 20,4% so với cùng kỳ năm 2022). Tính chung 8 tháng năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,2 triệu tấn cà phê (giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2022).

Mặc dù sản lượng xuất khẩu giảm nhưng giá xuất khẩu cà phê trung bình 7 tháng năm 2023 tăng hơn 500 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2022 (đạt 2.828 USD/tấn). Các chuyên gia dự báo, xuất khẩu cà phê năm nay của nước ta có thể đạt mức 4 tỷ USD.