Giải vô địch bóng chuyền nam thị xã An Khê năm 2024 diễn ra từ ngày 6-5 đến 10-5 tại Nhà thi đấu thể thao thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã chính thức bế mạc.

Kết thúc Giải, đội liên cơ quan giành giải nhất, đội phường An Phú đạt giải nhì, đồng giải ba thuộc về đội phường An Phước và xã Cửu An.

Giải vô địch bóng chuyền nam thị xã An Khê năm 2024 có 12 đội tham gia đến từ các cơ quan, ban, ngành, trường học, lực lượng vũ trang và các xã, phường trên địa bàn thị xã An Khê với hơn 180 vận động viên. Các đội tham gia được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn 2 đội nhất, nhì ở mỗi bảng vào thi đấu vòng trong.

Giải đấu đã tạo sân chơi lành mạnh, giúp các vận động viên có dịp gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Thông qua giải để phát hiện và tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu các giải bóng chuyền thời gian tới.

AN PHÁT