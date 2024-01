Cơ quan CSĐT, Công an quận Hà Đông ra QĐ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Vương Mạnh Hưng để điều tra về tội chiếm đoạt tài sản

Ngày 24/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Vương Mạnh Hưng (sinh năm 1987, trú tại khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Qua điều tra bước đầu xác định, trong quá trình công tác tại Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hà Đông, mặc dù không có nhiệm vụ, thẩm quyền làm cấp giấy phép xây dựng và làm sổ đỏ, nhưng Hưng đã đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Tổng số tiền Hưng chiếm đoạt của các nạn nhân khoảng hơn 1 tỷ đồng. Đến ngày 18/4/2023, Vương Mạnh Hưng đã bị buộc thôi việc.

Tại Cơ quan Công an, Vương Mạnh Hưng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được Công an quận Hà Đông khẩn trương điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.