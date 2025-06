Báo Gia Lai bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại thôn Ia Mua

Dự lễ bàn giao nhà có đồng chí Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai. Cùng tham dự có lãnh đạo Công đoàn và Đoàn Thanh niên BIDV Gia Lai, lãnh đạo Đảng ủy-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bàu Cạn; các đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Báo Gia Lai, Đoàn xã Bàu Cạn.

Ngôi nhà mới được xây dựng với diện tích 50 m², gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ. Tổng kinh phí thực hiện công trình là 120 triệu đồng. Trong đó, Báo Gia Lai hỗ trợ 20 triệu đồng và vận động Công đoàn BIDV Gia Lai đóng góp 50 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình vay mượn, đối ứng thêm để hoàn thiện căn nhà kiên cố, đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu, an toàn cho gia đình.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên (thứ 4 từ trái sang) cùng các đại biểu trao nhà và quà cho gia đình chị Ra Lan Mai (thôn Ia Mua, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông). Ảnh: Tuyết Hằng

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên nhấn mạnh: “Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động; chương trình quyên góp ủng hộ chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh do Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh triển khai, Báo Gia Lai vừa vận động cán bộ, viên chức, người lao động ủng hộ kinh phí vừa kết nối các nhà hảo tâm để xây nhà tình nghĩa cho hộ gia đình khó khăn. Hy vọng ngôi nhà mới sẽ là nguồn động viên giúp gia đình chị Ra Lan Mai vững vàng vượt qua khó khăn, an tâm ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên”.

Bàn giao nhà mới cho gia đình chị Ra Lan Mai. Thực hiện: L.H-C.H

Tại buổi bàn giao, Báo Gia Lai cũng tặng phần quà ý nghĩa, thiết thực cho gia đình bà Ra Lan Mai. Đây là hoạt động thiết thực của Báo Gia Lai và các đơn vị hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).