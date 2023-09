Áp thấp nhiệt đới còn cách Quảng Ngãi khoảng 180km

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến cho biết, ít nhất 7 người thiệt mạng và mất tích do trận mưa lớn đêm qua, 12-9.

Từ ngày 11-12/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.