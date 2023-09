Áp thấp nhiệt đới áp sát Quảng Trị-Đà Nẵng, mưa rất to

Theo bản tin khẩn cấp lúc 23 giờ của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Tại trạm đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Cù Lao Chàm (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) và Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió giật mạnh cấp 7. Khu vực Quảng Bình đến Đà Nẵng có gió giật mạnh cấp 6.

Từ nay đến ngày 27-9, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 80-150 mm, riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có nơi trên 200 mm; ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-120 mm, có nơi trên 150 mm.

Từ 25-9 đến ngày 28-9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm, có nơi trên 450 mm.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm), vùng biển Vịnh Bắc Bộ sóng cao 2-3 m. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau sóng cao 2-4 m.

Ngày 25-9, ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hiện nay đã xảy ra mưa lớn trên toàn bộ khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định và khu vực phía Bắc Tây Nguyên.

"Trên hệ thống, chúng tôi nhận được cảnh báo nguy cơ rất cao ở các khu vực từ Hà Tĩnh đến khu vực Bắc của Bình Định và Bắc của Tây Nguyên. Cũng cần phải lưu ý rằng, đây là các khu vực có rất nhiều khe núi cũng như vùng trung du miền núi, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở"- ông Đại nói.

Trong đêm nay và ngày mai (26-9) mưa bắt đầu di chuyển ra khu vực Nghệ An và Thanh Hóa, vì vậy chúng ta cũng cần phải đề phòng lũ quét, sạt lở đất với khu vực trung du và miền núi .