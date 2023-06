11 thí sinh vi phạm quy chế trong buổi thi môn ngữ văn

Bộ GD-ĐT cho biết, sáng nay 28.6, toàn quốc có hơn 1 triệu thí sinh đến dự thi tốt nghiệp THPT môn ngữ văn, chiếm tỷ lệ 99,65%.

Số thí sinh vi phạm quy chế thi là 11 em. Bộ GD-ĐT đánh giá buổi thi ngữ văn diễn ra cơ bản an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Trước đó, xung quanh nghi vấn lộ đề thi môn ngữ văn do ảnh chụp đề thi môn văn xuất hiện trên mạng vào khoảng 8 giờ ngày 28.6, Bộ GD-ĐT cho biết đã nắm bắt thông tin và chuyển thông tin cho Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an vào cuộc xác minh; nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

"Thông tin trên không ảnh hưởng đến kỳ thi vì khả năng tương tác chỉ ở một thí sinh. Đến thời điểm này, Bộ GD-ĐT chưa ghi nhận có thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài vào phòng thi", Bộ GD-ĐT khẳng định.

Chiều nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn toán theo hình thức trắc nghiệm.