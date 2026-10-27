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“Xin để hoa ở lại với núi đồi”

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LAM NGUYÊN

(GLO)- Đó là thông điệp mà xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) gửi đến du khách trước khi chương trình Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai chính thức bắt đầu từ ngày 30-10 tới đây.

Theo đó, từ lời nhắn nhủ “Vẻ đẹp của hoa dã quỳ thuộc về thiên nhiên và tất cả chúng ta”, Ban tổ chức đề nghị du khách chỉ ngắm nhìn, chụp ảnh, không hái hoa. Đó cũng là nội dung tương tự trên các bảng biển đã được cắm quanh khu vực núi lửa Chư Đang Ya, nơi sẽ diễn ra các sự kiện quan trọng của Festival cồng chiêng 2026.

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Sắc quỳ vàng mê hoặc trên trục đường chính dẫn lên núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Lam Nguyên

Từ khi lễ hội Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya được tổ chức lần đầu tiên (năm 2017) đến nay, khung cảnh những vạt đồi, triền núi nhuộm sắc dã quỳ đã thu hút du khách tìm về với ngọn núi lửa nổi tiếng ngày một đông mỗi dịp cuối năm. Cùng với đó, hình ảnh du khách check-in với vòng hoa đội đầu, giữa bạt ngàn hoa vàng đã trở nên viral trên mạng xã hội, như một cách quảng bá sinh động cho vẻ đẹp của Chư Đang Ya.

Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà những vạt hoa rực rỡ - lý do để du khách tìm đến - lại bị ngắt xuống không thương tiếc. Chỉ một thời gian ngắn sau khi khai hội, cảnh quan nơi đây nhanh chóng trở nên xơ xác, kéo theo nỗi thất vọng của những người đến sau. Đó là lý do Ban tổ chức kêu gọi bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên, không hái hoa, bẻ cành; không sử dụng hoa dã quỳ tại chỗ để kết vòng, bó hoa bán hoặc làm phụ kiện chụp ảnh.

“Hãy để hoa đẹp trên sườn núi, để mỗi du khách đến sau đều được ngắm nhìn! Mỗi hành động nhỏ sẽ góp phần xây dựng hình ảnh Biển Hồ xanh, sạch, thân thiện và mến khách” - đó là nội dung đăng tải trên trang fanpage Cổng thông tin Đoàn xã Biển Hồ.

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Xã Biển Hồ kêu gọi không ngắt hoa, bẻ cành để giữ sắc quỳ vàng cho mùa lễ hội. Ảnh: Lam Nguyên

Nhìn rộng ra, có thể thấy một số địa phương trong cả nước đã có những cách làm riêng để bảo vệ sắc vàng dã quỳ. Tại Vườn Quốc gia Ba Vì (trải dài trên địa bàn Hà Nội và Phú Thọ), Ban Quản lý Vườn đã đăng tải bài viết hướng dẫn tham quan mùa hoa dã quỳ năm 2026. Theo đó, đơn vị quy định một số hành vi bị từ chối phục vụ và không được hoàn lại tiền đã mua vé nếu cố tình vi phạm, trong đó có việc bẻ cành, hái hoa…

Còn tại các phường thuộc TP. Đà Lạt cũ (tỉnh Lâm Đồng), nơi cũng níu chân đông đảo du khách bởi “đặc sản” hoa dã quỳ, tuy địa phương chưa có quy định gắt gao song du khách được khuyến khích chung tay bảo vệ cảnh quan, không hái hoa bẻ cành và không vứt rác tại các điểm check-in.

Quay lại chuyện ở Chư Đang Ya, vẫn còn một băn khoăn về tình trạng không chỉ du khách ngắt hoa làm phụ kiện mà còn có một bộ phận các em nhỏ tại địa phương ngắt hoa, kết vòng bán cho du khách. Làm gì để giữ một mùa hoa song vẫn giúp người dân có thêm thu nhập trong mùa lễ hội là một câu hỏi khó.

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Làm gì để giữ một mùa hoa song vẫn giúp người dân có thêm thu nhập trong mùa lễ hội là điều cần cân nhắc. Ảnh: Lam Nguyên

Trao đổi với P.V, anh Pyưi - Trưởng thôn Ia Gri - cho biết: Những ngày gần đây, anh và cán bộ thôn đã đến từng gia đình vận động trẻ em không hái hoa trên trục đường chính dẫn lên núi lửa để bán cho du khách. Thay vào đó, người dân có thể hái hoa dã quỳ ở rẫy xa hoặc ở những khu vực không ảnh hưởng đến cảnh quan chung để làm du lịch.

“Trước và trong dịp lễ hội, Tổ an ninh trật tự của thôn sẽ thường xuyên phối hợp với Công an xã tuần tra, nhắc nhở về vấn đề này”- anh Pyưi khẳng định. Cùng với đó, anh cũng chủ động liên hệ với trưởng các thôn lân cận để vận động tương tự đối với bà con trong vùng.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Linh Vinh Quốc - Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, người tích cực quảng bá cho lễ hội Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya bằng hình ảnh trong nhiều năm qua cũng nêu nhìn nhận: Những vòng hoa đội đầu đã làm nên nét duyên cho du khách đến với ngọn núi lửa triệu năm tuổi. Làm sao để khách vẫn có hình check-in đẹp, bà con tại chỗ cũng có thêm thu nhập, đó là điều cần cân nhắc.

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