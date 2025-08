Vĩnh Quang sẵn sàng bứt phá phát triển trong giai đoạn mới

Đây là thời điểm có ý nghĩa chiến lược, là cơ hội để phát huy những thành tựu đạt được, đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu phát triển mới cho địa phương trong giai đoạn tới.

- Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong bối cảnh xã vừa hoàn tất quá trình sáp nhập?

- Trong nhiệm kỳ trước, cả 3 xã đạt được những thành tựu gì nổi bật, đặc biệt là về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị, thưa ông?

- Theo ông, đâu là những bài học kinh nghiệm lớn nhất từ nhiệm kỳ vừa qua cần tiếp tục phát huy trong chặng đường sắp tới?

- Sau sáp nhập, Vĩnh Quang có không gian phát triển rộng lớn hơn. Vậy định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã đến năm 2030 ra sao, thưa ông?

- Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về các nhóm nhiệm vụ và giải pháp đột phá mà Đảng ủy xã đã đề ra để hiện thực hóa mục tiêu này?

Để hiện thực hóa định hướng phát triển, đảng ủy xã đã xác định 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp mang tính đột phá chiến lược. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặt lên hàng đầu, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đồng thời, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiến tới xây dựng chính quyền số, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số.

Xác định con người là trung tâm, là động lực quan trọng nhất cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và công cuộc xây dựng đảng, Đảng ủy đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương sáng, tiên phong, gương mẫu trong lời nói và hành động. Cùng với đó, người dân cần phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, đoàn kết, đồng lòng hưởng ứng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, đóng góp vào sự đồng thuận và phát triển bền vững của địa phương.

Về phát triển kinh tế, xã tập trung thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, xây dựng hoàn chỉnh cụm công nghiệp Tà Súc và phấn đấu đến năm 2030, 100% doanh nghiệp tại cụm hoạt động hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống gắn với khai thác thế mạnh địa phương.

Song song đó, xã chú trọng phát triển văn hóa - xã hội và nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đào tạo nghề; bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và đầu tư phát triển thể dục - thể thao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Cuối cùng, công tác quốc phòng an ninh tiếp tục được tăng cường toàn diện, trong đó xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Xã cũng tập trung nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, giữ vững ổn định chính trị xã hội, đảm bảo môi trường phát triển an toàn, bền vững cho địa phương.