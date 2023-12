Từ ngày 17/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng trời chuyển rét

Ngày và đêm 5/11, nhiều khu vực ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông; riêng khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(GLO)- Ngày 30-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký ban hành Công điện số 1034/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Từ đêm 29 đến sáng 31/10, từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 200mm; mưa lớn có khả năng kéo dài đến ngày 2/11.