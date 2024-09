Trên 1.000 suất quà cho người nghèo, học sinh khó khăn Gia Lai

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai, Hội CTĐ huyện Chư Păh phối hợp với Nhóm Nhân ái Hoa Sen (TP. Hồ Chí Minh) trao tặng 150 suất quà (520 ngàn đồng/suất) cho 150 hộ dân tộc thiểu số nghèo, người già bệnh tật, khó khăn của xã Ia Kreng. Mỗi suất quà gồm có 10 kg gạo, 1 thùng mỳ tôm, 1 chiếc màn, quần áo và một số nhu yếu phẩm khác kèm theo 50 ngàn đồng tiền mặt. Tổng trị giá quà tặng là 78 triệu đồng do Nhóm Nhân ái Hoa Sen (TP. Hồ Chí Minh) vận động, tài trợ.

* Cùng ngày, Hội CTĐ huyện Chư Sê phối hợp với Chùa Mỹ Thạch (thị trấn Chư Sê) và Đoàn thiện nguyện Phật giáo Hòa Hảo (tỉnh An Giang) trao tặng 100 suất quà (350 ngàn đồng/suất) gồm nhu yếu phẩm cho 100 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã AlBá. Đồng thời, tặng 100 suất quà Trung thu sớm (100 ngàn đồng/suất) gồm lồng đèn, bánh kẹo, sữa cho học sinh trên địa bàn xã AlBá. Tổng trị giá quà tặng 45 triệu đồng do Đoàn thiện nguyện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang vận động, tài trợ.

* Cũng trong ngày 31-8, Hội CTĐ huyện Kông Chro phối hợp với Nhóm Thiện nguyện TP. Pleiku (phường Yên Thế, TP. Pleiku) trao tặng 50 bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức và cuộc sống lớp 5 và lớp 9 (trị giá trên 492 ngàn đồng/bộ) cho 50 em học sinh khó khăn (trong đó có 25 em lớp 5 và 25 em lớp 9) của Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi (xã Đak Tơ Pang); tặng 600 quyển vở, 60 thùng phở và mỳ gói, 334 suất quà Trung thu sớm, 150 đôi dép cho học sinh của trường. Tổng trị giá chương trình là trên 50 triệu đồng do Nhóm Thiện nguyện TP. Pleiku vận động, tài trợ.

* Ngày 31-8,Hội CTĐ tỉnh Gia Lai, Hội CTĐ huyện Đak Đoa phối hợp với Nhóm từ thiện Giác Ngạn (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) trao tặng 100 suất quà (400 ngàn đồng/suất) cho 100 hộ có bệnh nhân phong và đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, mỗi suất quà bao gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, dầu ăn, cá hộp, quần áo, chăn ấm và một số nhu yếu phẩm khác kèm theo 100 ngàn đồng tiền mặt; tặng 200 suất quà (50 ngàn đồng/suất) cho 200 em học sinh trên địa bàn xã Hnol, quà tặng gồm sữa và bánh kẹo.

Dịp này, đoàn còn tặng 500 kg gạo cho bệnh nhân tâm thần do gia đình ông Hà Tư Phước (phường Chi Lăng, TP. Pleiku) nuôi dưỡng. Tổng trị giá quà tặng là 60 triệu đồng, do Nhóm từ thiện Giác Ngạn vận động các nhà hảo tâm tỉnh An Giang tài trợ.