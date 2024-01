Trải nghiệm 'có một không hai' trên đỉnh núi huyền thoại Tây Bắc

Từ độ cao hơn 3.174m so với mực nước biển, giữa trời mây bao phủ, Fansipan khiến du khách cảm giác như đang lạc vào xứ sở thần tiên, không phải đời thực.

Fansipan chính là "nóc nhà Đông Dương", nơi luôn là điểm đến mơ ước của không chỉ đối với du khách trong nước mà cả với khách quốc tế, bởi cảnh sắc thiên nhiên của núi rừng Tây Bắc vô cùng quyến rũ.

Vì không có dịch vụ lưu trú nên việc ngủ lại trên đỉnh để đón bình minh, săn mây vô cùng khó khăn (do phải đảm bảo các yếu tố an toàn về sức khỏe). Thêm vào đó, thời tiết trên đỉnh Fansipan lại vô cùng khó dự báo, nên phần nhiều là do may mắn mới có được những bức hình đẹp.

Để săn mây thành công, bạn phải đặc biệt kiên trì túc trực bên chân máy ảnh nhiều giờ đồng hồ dưới tiết trời lạnh giá (có lúc xuống âm độ), bất chấp tay chân buốt lạnh đến nhức nhối, không khí loãng khiến hơi thở bị đứt thành từng đoạn ngắn không đều, chỉ để tìm được một khoảnh khắc ưng ý. Vì thế, nếu có tiền sử bệnh tim mạnh, hô hấp hay sức khỏe không đảm bảo thì tuyệt đối không nên trải nghiệm điều này.