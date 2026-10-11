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Thuế cơ sở 1 công khai số điện thoại đường dây nóng và điểm hỗ trợ người nộp thuế

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T.SỸ
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(GLO)- Thuế cơ sở 1 (tỉnh Gia Lai) vừa công khai số điện thoại đường dây nóng và điểm hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân giải quyết nhanh các vướng mắc phát sinh trong việc kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Theo đó, số điện thoại đường dây nóng của Thuế cơ sở 1 là 0906555689 của ông Hoàng Phi Dũng - Trưởng Thuế cơ sở 1 và số điện thoại 0917384295 của ông Phan Công Hòa - Phó trưởng Thuế cơ sở 1.

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Thuế cơ sở 1 hỗ trợ các hộ gia đình và cá nhân kê khai, nộp thuế sử dụng đất. Ảnh: Tiến Sỹ

Địa điểm tổ chức hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây tại tầng 1 trụ sở Thuế cơ sở 1 (đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Đông).

Đối với địa bàn phường Quy Nhơn, Thuế cơ sở 1 phân công 2 công chức: Nguyễn Thị Hương Giang, điện thoại 0399455318 và Phan Thị Thanh Bình, điện thoại 0982009189 phụ trách hỗ trợ, hướng dẫn.

Phường Quy Nhơn Nam do 2 công chức Nguyễn Thị Như Nguyệt, số điện thoại: 0987726377 và Nguyễn Xuân Minh, số điện thoại: 0914162085 phụ trách.

Phường Quy Nhơn Đông do công chức Trần Xuân Đài, số điện thoại 0343538609 hỗ trợ, hướng dẫn.

Phường Quy Nhơn Bắc do công chức Huỳnh Thị Diệu Yên, số điện thoại: 0347838609 và phường Quy Nhơn Tây do công chức Đinh Lê Như Phương, số điện thoại: 0844066355 đảm nhiệm.

Trong tháng 10-2026, việc hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện cả thứ 7 và chủ nhật, buổi sáng từ 8 đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. Những tháng còn lại thực hiện theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Mục tiêu của Thuế cơ sở 1 là hỗ trợ, hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh của hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan đến việc kê khai, điều chỉnh, lập bộ thuế sử dụng đất nhanh, chính xác, đúng quy định.

báo Gia Lai
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