Thị trường ôtô Việt Nam hướng tới mốc doanh số cả năm 700.000 xe

Doanh số toàn thị trường trong tháng 9 đạt 35.094 xe, tăng 38% so với tháng trước. Xét theo nguồn gốc, xe lắp ráp trong nước đạt 13.784 chiếc, trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 21.310 chiếc.

Sản xuất xe ôtô tại nhà máy Honda Việt Nam, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Thị trường ôtô Việt Nam tiêu thụ hơn 495.000 xe trong 9 tháng năm 2026, tăng 20,2%; xe điện và hybrid tăng trưởng mạnh, tạo kỳ vọng doanh số cả năm tiến sát 700.000 xe.

Xe nhập khẩu và SUV gia tăng sức cạnh tranh

Sau nhịp chững lại trong tháng 8, thị trường ôtô Việt Nam đã phục hồi mạnh trong tháng 9/2026, khi doanh số tăng trên hầu hết nhóm xe. Cùng với các chương trình ưu đãi, hỗ trợ tài chính và sự trở lại của nhu cầu mua sắm sau tháng Ngâu, kết quả kinh doanh của nhiều hãng xe cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh sôi động trước cao điểm cuối năm.

Theo số liệu Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, doanh số toàn thị trường trong tháng 9 đạt 35.094 xe, tăng 38% so với tháng trước. Xét theo nguồn gốc, xe lắp ráp trong nước đạt 13.784 chiếc, trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 21.310 chiếc. Cả hai nhóm cùng tăng 38% so với tháng trước, nhưng xe nhập khẩu tiếp tục chiếm số lượng lớn hơn, phản ánh sức cạnh tranh ngày càng rõ nét của các sản phẩm ngoại nhập trên thị trường Việt Nam.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh số thị trường đạt 282.029 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Ở nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, Toyota tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh với doanh số 6.935 xe trong tháng 9. Mitsubishi đạt 3.890 xe, Ford đạt 3.750 xe, Kia đạt 2.846 xe, Mazda đạt 2.550 xe và Honda đạt 1.502 xe theo số liệu được cung cấp.

Đáng chú ý, xu hướng ưa chuộng xe gầm cao tiếp tục thể hiện rõ. Những mẫu xe như Toyota Yaris Cross, Ford Territory, Mazda CX-5, Mitsubishi Xforce, Ford Everest, Kia Seltos và Hyundai Tucson duy trì sức hút nhờ thiết kế đa dụng, không gian linh hoạt và khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại của gia đình. Trong bối cảnh khách hàng ngày càng quan tâm đến trang bị an toàn, tiện nghi và chi phí sử dụng, SUV và crossover tiếp tục là những phân khúc trọng tâm của các hãng.

Hyundai Thành Công cũng ghi nhận sự phục hồi trong tháng 9 với 3.872 xe bán ra, tăng 32,3% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng, doanh số Hyundai Thành Công đạt 35.412 xe. Kết quả này cho thấy sức mua xe động cơ đốt trong vẫn có dư địa cải thiện khi các hãng duy trì chính sách bán hàng phù hợp và bổ sung sản phẩm mới.

Không khí lao động tại Công ty Cổ phần Sản xuất ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Hyundai Thành Công cho biết, nhu cầu mua sắm ghi nhận những dấu hiệu khởi sắc đáng kể, giúp Hyundai tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh ổn định nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, nguồn cung được đảm bảo.

Trong những tháng cuối năm 2026, Hyundai Thành Công tiếp tục phát triển danh mục sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và phát huy lợi thế của hệ thống phân phối trên toàn quốc. Các chương trình bán hàng, hỗ trợ tài chính và chăm sóc khách hàng được triển khai đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng đa dạng, nâng cao trải nghiệm sở hữu xe và củng cố sự hiện diện của thương hiệu Hyundai tại thị trường Việt Nam.

Xe điện, hybrid tăng tốc, thị trường kỳ vọng lập kỷ lục

Điểm nhấn lớn nhất của thị trường ôtô Việt Nam trong 9 tháng năm 2026 là đà tăng trưởng của xe điện. Theo VinFast, hãng đã bàn giao 23.624 ôtô điện trong tháng 9, tăng 17% so với tháng trước; đưa lũy kế từ đầu năm lên 177.697 chiếc, vượt tổng doanh số 175.099 xe của cả năm 2025.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh ôtô VinFast toàn cầu chia sẻ, sự đón nhận của người tiêu dùng là động lực để hãng tiếp tục phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Theo bà, kết quả 9 tháng qua tạo nền tảng để doanh nghiệp hướng tới tăng trưởng trong quý IV, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang giao thông xanh tại Việt Nam. Kết quả này cho thấy xe điện đang trở thành một cấu phần ngày càng quan trọng của thị trường.

Bên cạnh xe thuần điện, xe hybrid cũng tăng trưởng đáng chú ý. Các thành viên VAMA bán ra 2.168 xe trong tháng 9, tăng 56% so với tháng trước và tăng 58% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng, doanh số đạt 16.057 xe, tăng 64% so với mức 9.785 xe cùng kỳ năm ngoái.

Theo các chuyên gia trong ngành, mức tăng này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đối với các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải. Với khả năng kết hợp động cơ xăng và môtơ điện, xe hybrid mang đến phương án chuyển đổi phù hợp với nhóm khách hàng chưa muốn phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc.

Đáng chú ý, doanh số hybrid thực tế của thị trường có thể cao hơn số liệu VAMA do một số thương hiệu không công bố chi tiết kết quả bán hàng theo loại động cơ.

Trong tháng 10 và giai đoạn tiếp theo, thị trường dự kiến tiếp tục đón thêm các mẫu xe điện hóa, trong đó có Hyundai Tucson Hybrid, Hyundai Palisade Hybrid, Subaru Forester Hybrid, BYD Sealion 5 và Lexus ES thế hệ mới. Sự xuất hiện của những sản phẩm mới có thể giúp mở rộng lựa chọn về phân khúc, công nghệ và mức giá, đồng thời gia tăng cạnh tranh giữa xe điện thuần túy, hybrid và xe sử dụng động cơ đốt trong.

Một mẫu xe ôtô điện của VinFast chuẩn bị bàn giao cho khách tại một showroom. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Về triển vọng cả năm, số liệu tổng hợp từ VAMA, Hyundai Thành Công và VinFast cho thấy, tổng lượng ôtô tiêu thụ trong tháng 9 đạt 62.590 xe, tăng 29% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng của 3 khối này, tổng dung lượng thị trường đạt 495.138 xe, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu đà tăng trưởng được duy trì trong quý IV, thị trường ôtô Việt Nam có cơ hội thiết lập kỷ lục doanh số mới. Năm 2025, tổng lượng xe tiêu thụ theo cách tính tổng hợp nêu trên đạt 604.134 chiếc. Với quy mô đã đạt trong 9 tháng năm 2026 và nhu cầu thường tăng vào giai đoạn trước Tết nguyên đán, kịch bản doanh số cả năm 2026 có thể chạm ngưỡng 700.000 xe.

Trong quý IV, các hãng tiếp tục đẩy mạnh giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ, ưu đãi tài chính và chương trình thu cũ đổi mới để kích cầu. Ở nhóm điện hóa, VinFast tiếp tục là động lực lớn của xe thuần điện, còn xe hybrid có cơ hội mở rộng thị phần khi ngày càng nhiều mẫu xe được giới thiệu.

Nhìn chung, thị trường ôtô Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc với sự cạnh tranh đồng thời về giá bán, công nghệ và chi phí vận hành. Kết quả quý IV không chỉ quyết định khả năng tiến sát mốc 700.000 xe trong năm 2026, mà còn cho thấy mức độ dịch chuyển của người tiêu dùng giữa xe xăng, xe hybrid và xe thuần điện.

Theo TTXVN/Vietnam+