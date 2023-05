Tâm điểm vòng 9 V-League 1-2023: Nóng bỏng cuộc đua phân nhóm

Theo điều lệ của Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia, sau khi kết thúc 13 vòng đấu lượt đi, các đội bóng sẽ được chia làm hai nhóm: Nhóm 8 đội đầu bảng thi đấu tranh ngôi vô địch và nhóm 6 đội cuối bảng tham gia cuộc đua trụ hạng.

Như vậy chỉ còn 5 vòng đấu nữa là giai đoạn 1 của V-League 1-2023 sẽ khép lại và thời điểm này được xem là cơ hội bứt phá của các câu lạc bộ, bắt đầu từ vòng 9 - nơi nhiều cuộc đụng độ nóng bỏng sẽ diễn ra.

Trận đấu sớm nhất của vòng 9 V-League 1-2023 là cuộc so tài trên sân vận động Quy Nhơn giữa đội chủ nhà TopenLand Bình Định và "hiện tượng của giải" là câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Từ một đội bóng thường xuyên "thoi thóp" đua trụ hạng, ở mùa giải này đội bóng thành Nam với có sự đầu tư lớn về mặt lực lượng đã có màn lột xác ngoạn mục. Đã có thời điểm, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên sau hai trận không thắng, Thép Xanh Nam Định đã rơi xuống vị trí thứ 5. Bởi vậy, Nam Định bước vào trận đấu tới với mục tiêu giành điểm - thậm chí 3 điểm để tiếp tục góp mặt trong Top 5.

Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ dàng bởi đối thủ là TopenLand Bình Định cũng đang nằm trong Top 5 với cùng 13 điểm. Do vừa "trắng tay" trước câu lạc bộ Viettel ở vòng 8, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đương nhiên đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón đội bóng thành Nam. Cuộc đấu trên sân vận động Quy Nhơn vì thế hứa hẹn sẽ rất quyết liệt.

Một trong những trận cầu hấp dẫn nhất của vòng 9 V-League 1-2023 sẽ diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy, nơi "tân binh" Công An Hà Nội sẽ tiếp đón câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Hàng thủ đang là mối lo của đội bóng xứ Nghệ bởi dù đã được bổ sung trung vệ ngoại Vytas Gaspuitis, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng mới chỉ có duy nhất 1 trận giữ sạch lưới trong mùa giải năm nay. Ngược lại, đội bóng ngành Công an đang sở hữu hàng tấn công mạnh nhất giải với 19 bàn thắng sau 8 trận.

Bên cạnh đó, phải hành quân đến sân vận động Hàng Đẫy cũng có thể xem là "cơn ác mộng" với đội bóng xứ Nghệ. Bởi trong 5 chuyến làm khách gần đây nhất tại đây, Sông Lam Nghệ An phải nhận 3 thất bại, hòa 1 trận và chỉ có được 1 trận thắng.

Vòng 9 V-League cũng là cơ hội "giải khát" của những đội bóng trải qua chuỗi trận dài chưa biết mùi chiến thắng là câu lạc bộ Hải Phòng (6 trận), câu lạc bộ Bình Dương và câu lạc bộ SHB Đà Nẵng (cùng 8 trận). Tuy nhiên, trong khi Hải Phòng có cơ hội lớn để giành 3 điểm trên sân nhà khi đối thủ là tân binh của giải đấu - câu lạc bộ Khánh Hòa, thì Becamex Bình Dương lại đối mặt với thử thách lớn khi tiếp đón đương kim vô địch là câu lạc bộ Hà Nội.

Với 4 điểm sau 8 trận, đội chủ sân Gò Đậu đang "ngụp lặn" ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Bất chấp việc câu lạc bộ Hà Nội thiếu tiền đạo Văn Quyết vì án kỷ luật và tiền vệ Hùng Dũng vừa phẫu thuật, lực lượng của Becamex Bình Dương vẫn khó có thể so sánh với chất lượng đội hình bên phía đội bóng Thủ đô. Để giải cơn khát chiến thắng, người hâm mộ Bình Dương đang chờ đợi vào "phép màu" từ tân huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức - vị thuyền trưởng từng hai lần vô địch V-League và ít nhiều đã khẳng định được tài cầm quân ở sân chơi quốc nội.

Xếp ngay trên Bình Dương là câu lạc bộ SHB Đà Nẵng - đội vừa cầm chân câu lạc bộ Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy. Tuy là kết quả đáng khích lệ bởi đối thủ là đương kim vô địch của giải đấu, song đội bóng sông Hàn có quyền tiếc nuối khi hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Trở về sân nhà Hòa Xuân để tiếp đón câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng được kỳ vọng sẽ giúp các học trò chữa "căn bệnh" dứt điểm để giành chiến thắng đầu tiên tại V-League 2023.

Khép lại vòng 9 V-League là trận đấu giữa đội đầu bảng - câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa và cựu vương là câu lạc bộ Viettel. Đội bóng xứ Thanh đang thể hiện một phong độ ấn tượng với chuỗi 8 trận bất bại kể từ đầu giải, trong đó có 5 chiến thắng. Ngược lại, Viettel đang có phần "chệch nhịp" khi mới giành được 2 chiến thắng sau 8 vòng đấu. Trở lại giải vô địch quốc gia sau SEA Games 32, đội bóng áo lính đã tăng cường "hỏa lực" bằng bản hợp đồng với tiền đạo Mohamed Essam - chân sút sinh năm 1994 và từng là tuyển thủ U20 Ai Cập. Tinh thần toàn đội đang lên cao sau chiến thắng 1-0 trước Bình Định, thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh hứa hẹn sẽ thử thách xứng tầm với chuỗi bất bại của đội bóng xứ Thanh./.