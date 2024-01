Sau khi Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract) kết thúc, Hoa nở về đêm (Knight Flower) lên sóng đài MBC khung giờ cuối tuần tối thứ sáu - thứ bảy. Phim có màn khởi đầu đầy khả quan với mức rating tập 1 và 2 lần lượt đạt 7,9% và 8,2%.

Đặc biệt, với rating 7,9%, Hoa nở về đêm trở thành bộ phim truyền hình có tập đầu tiên đạt tỷ suất người xem cao nhất trên đài MBC kể từ năm 2021 đến nay. Bên cạnh đó, thành tích hai tập đầu tiên của Hoa nở về đêm còn cao hơn gấp đôi so với Chàng quỷ của tôi (My Demon), tác phẩm chiếu cùng khung giờ trên đài SBS. Hai tập mới nhất Chàng quỷ của tôi chỉ đạt 3,6% và 3,7%.

Về nội dung, Hoa nở về đêm cũng được đánh giá cao dù chỉ mới ra mắt. Lấy bối cảnh thời Joseon, bộ phim thuộc thể loại hài hành động kể về Jo Yeo Hwa (Honey Lee đóng), một góa phụ mất chồng đã 15 năm. Ban ngày Jo Yeo Hwa chỉ sống lặng lẽ ở nhà. Tuy nhiên, về đêm, cô bí mật ra ngoài giúp đỡ những người khó khăn. Cuộc đời Jo Yeo Hwa thay đổi khi tình cờ gặp Park Soo Ho (Lee Jong Won).

Trong tập 1 và 2, tác phẩm giới thiệu về Jo Yeo Hwa khi dịu dàng, hiền thục vào ban ngày và trở nên mạnh mẽ lúc "hành hiệp trượng nghĩa" ban đêm. Dù bị gia đình chồng chèn ép, Jo Yeo Hwa vẫn bao dung, không hề oán trách. Jo Yeo Hwa luôn tốt bụng sẵn lòng cứu giúp dân nghèo, nhưng cô cũng có thể quyết tâm trừng trị đám quan lại giàu có mất nhân tính từ việc nhỏ nhất cho đến chuyện mạo hiểm chiến đấu chống lại chúng.

Hai tập đầu Hoa nở về đêm có tiết tấu nhanh, khắc họa sống động một xã hội phong kiến đầy bất công đối với những người phụ nữ góa chồng thời bấy giờ. Hai diễn viên chính Honey Lee (Lee Ha Nee) và Lee Jong Won thể hiện tốt nhân vật của mình.

Riêng Honey Lee thể hiện ấn tượng những cảnh tâm lý và hài hước của vai Jo Yeo Hwa. Đây là phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc này sau ba năm, kể từ Nữ thanh tra tài ba. Ngoài ra, tương tác tự nhiên giữa Honey Lee và đàn em Lee Jong Won cũng đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Trong khi đó, nội dung Chàng quỷ của tôi đang có dấu hiệu "hụt hơi" khi dần đi đến kết thúc, diễn biến trong các tập gần cuối dễ đoán. Ở tập 14, tên phản diện điên loạn Noh Suk Min (Kim Tae Hoon) bị vạch trần toàn bộ tội ác. Rơi vào bước đường cùng, hắn lựa chọn lao khỏi tòa nhà cao tầng mất xác.

Trước mọi việc diễn ra quá bất ngờ, cảm xúc Do Do Hee (Kim Yoo Jung) trở nên phức tạp. Cô càng hoang mang lẫn sợ hãi hơn khi chứng kiến cảnh Jeong Gu Won (Song Kang) lấy đi linh hồn của những người từng thực hiện giao dịch với ác quỷ.

Ở cuối tập 14 Chàng quỷ của tôi, Jeong Gu Won quyết định rời xa Do Do Hee, khiến cô đau khổ. Chuyện tình trắc trở của cặp đôi sẽ có lời giải đáp trong hai tập cuối 15 và 16, chiếu vào ngày 19 và 20.1 trên đài SBS. Người xem hy vọng Jeong Gu Won và Do Do Hee sẽ có cái kết hạnh phúc.