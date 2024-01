Park Min Young 'lột xác', rating 'Cô đi mà lấy chồng tôi' tiếp tục tăng

Tập 3 Cô đi mà lấy chồng tôi (Marry My Husband) đánh dấu bước thành công mới trong hành trình báo thù của nữ chính Kang Ji Won (Park Min Young đóng) sau khi được hồi sinh và quay trở lại quá khứ. Trong tập này, Kang Ji Won có màn "lột xác" ấn tượng nhờ sự giúp đỡ của cô đồng nghiệp thân thiết Yoo Hee Yeon (Choi Gyu Ri).

Sau khi thay đổi vẻ ngoài trở nên xinh đẹp hơn, Kang Ji Won tự tin đến buổi họp lớp trung học. Tại đây, Kang Ji Won không chỉ "dằn mặt" những kẻ từng bắt nạt mình năm xưa, mà cô còn đứng ra vạch trần toàn bộ lời nói dối của Jung Soo Min (Song Ha Yoon). Từ hành vi bịa chuyện thời trung học đến thói khoe khoang ảo tưởng về công việc của ả "trà xanh" đều được Kang Ji Won đưa ra ánh sáng, khiến bạn học cũ ngỡ ngàng.

Đặc biệt, Kang Ji Won cũng giải thích hiểu lầm về mối tình đầu Baek Eun Ho (Lee Ki Kwang). Sự xuất hiện bất ngờ của Baek Eun Ho ở buổi họp lớp càng giúp Kang Ji Won rửa được nỗi oan thời trung học, đồng thời khiến Jung Soo Min lộ toàn bộ bản chất giả tạo dối trá của mình.

Tập 3 Cô đi mà lấy chồng tôi kết thúc với cảnh Kang Ji Won và Baek Eun Ho ngượng ngùng đối mặt với nhau, trước mắt Yoo Ji Hyuk (Na In Woo). Khoảnh khắc này hứa hẹn rằng Kang Ji Won sắp tới sẽ vướng vào mối quan hệ tay ba thú vị với hai anh chàng điển trai tốt tính Baek Eun Ho và Yoo Ji Hyuk.

Những giờ qua, các tình tiết trong tập 3 tác phẩm trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Riêng phân đoạn Kang Ji Won công khai bóc phốt Jung Soo Min và đẩy ả "trà xanh" này vào tình thế bẽ mặt làm nhiều người xem phấn khích. Cảnh phim này được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Park Min Young trong tập phim mới nhất cũng được khen ngợi. Mỹ nhân 8X bộc lộ tinh tế cảm xúc của nhân vật khi nhớ lại quá khứ đau khổ và lúc quyết tâm thay đổi số phận, báo thù những người hãm hại mình.

Cô đi mà lấy chồng tôi chuyển thể từ truyện tranh cùng tên do Park Won Gook làm đạo diễn và Shin Yoo Dam phụ trách kịch bản. Phim quy tụ dàn sao Hàn Park Min Young, Na In Woo, Lee Yi Kyung, Song Ha Yoon… Tác phẩm phát sóng khung giờ tối thứ hai - thứ ba hằng tuần trên kênh cáp tvN. Tập 3 đạt rating 6,4% trên toàn Hàn Quốc, tăng so với mức rating 5,9% của tập 2 và 5,2% của tập 1.