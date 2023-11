Phim 'Người yêu dấu' kết thúc đẹp, đạt rating khủng

Tập 21 Người yêu dấu (My Dearest) có thời lượng lên đến 100 phút và đem đến lời giải đáp cụ thể xoay quanh số phận của hầu hết các nhân vật chính. Ở tập cuối này, khán giả một lần nữa rơi vào trạng thái thấp thỏm khi chứng kiến cặp đôi Lee Jang Hyun (Nam Goong Min) và Yoo Gil Chae (Ahn Eun Jin) liên tục đối mặt với hàng loạt khó khăn giữa thời Joseon loạn lạc những năm 1600.

Vì bảo vệ các tù nhân Joseon, Lee Jang Hyun bất chấp nguy hiểm và suýt mất mạng. Anh được một người dân cứu sống, nhưng lại bị mất trí nhớ tạm thời cũng như quên đi người yêu Yoo Gil Chae đang chờ đợi ở quê nhà. Về phía Yoo Gil Chae, ngay sau khi nghe tin Lee Jang Hyun gặp nạn, cô quyết định cất giấu nỗi bi thương và nhanh chóng lên đường tìm anh.

Vượt qua nhiều trắc trở, Lee Jang Hyun và Yoo Gil Chae cuối cùng tìm được nhau. Lee Jang Hyun cũng nhớ lại những ký ức bên Yoo Gil Chae. Cả hai có màn tái hợp trong nước mắt hạnh phúc. Đặc biệt, diễn xuất tinh tế của Nam Goong Min và Ahn Eun Jin làm cảnh kết phim thêm ấn tượng, khiến nhiều khán giả cảm động.

Bên cạnh đó, những nhân vật quan trọng khác trong My Dearest như Nam Yeon Joon (Lee Hak Joo), Kyung Eun Ae (Lee Da In), Jong Jong (Park Jeong Yeon), Goo Jam (Park Kang Sub)… cũng nhận kết thúc có hậu.

Tập cuối cùng của Người yêu dấu đạt rating 12,9% trên toàn Hàn Quốc, lập kỷ lục là mức tỷ suất người xem cao nhất mà tác phẩm đạt được kể từ khi phát sóng đến khi kết thúc. Các tập phim trước đó cũng thường cán mốc rating trên 10%.

Ngoài ra, nhiều cơ quan truyền thông xứ kim chi như Edaily, Sports Chosun, Newsis… khen ngợi Người yêu dấu đi đến cái kết có hậu hợp tình hợp lý, tình tiết chặt chẽ từ đầu cho đến cuối cùng. My Dearest cùng ê kíp cũng được dự đoán sẽ "càn quét" các giải thưởng phim ảnh cuối năm nay.

Người yêu dấu được chia thành hai mùa, mùa đầu tiên phát sóng tháng 8 - 9.2023 và mùa hai ra mắt trong quãng thời gian tháng 10 - 11 năm nay. Sê ri này được đánh giá cao khi khắc họa thành công sức sống mãnh liệt cùng tinh thần tích cực vươn lên của những người dân thời Joseon trong bối cảnh chiến tranh. Chuyện tình bi thương của Lee Jang Hyun và Yoo Gil Chae là nét chấm phá khó quên trong bức tranh xã hội đầy biến động thời điểm đó.

Người yêu dấu còn tạo sự đột phá khi chủ yếu khai thác góc nhìn của dân thường thời Joseon trong giai đoạn chiến tranh. Thông qua đó, người xem càng thấu hiểu được bản chất tồi tệ của cuộc chiến vô nghĩa, gian khổ mà dân thường lúc bấy giờ phải trải qua và sự xấu xa của giai cấp thống trị. Đồng thời, tác phẩm cũng nêu lên nỗi bi kịch của phụ nữ Joseon khi phải hứng chịu sự khinh bỉ của người đời dù sống sót trở về sau khi bị quân giặc bắt ép.

Người yêu dấu do Kim Sung Yong làm đạo diễn và Hwang Jin Young viết kịch bản. Tác phẩm quy tụ dàn sao Hàn gồm Nam Goong Min, Ahn Eun Jin, Lee Hak Joo, Lee Da In, Kim Yoon Woo… Sau My Dearest, phim Hợp đồng hôn nhân của cô Park (The Story Of Park's Marriage Contract) sẽ lên sóng khung giờ tối thứ bảy - chủ nhật hằng tuần trên đài MBC.