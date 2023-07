Phát triển du lịch kết hợp trải nghiệm nông nghiệp sạch ở Gia Lai

Theo UBND huyện Đăk Pơ, địa bàn là vùng sản xuất rau, cây ăn trái lớn nhất của tỉnh Gia Lai. Đăk Pơ có diện tích tự nhiên hơn 50.000ha, trong đó đất nông nghiệp hơn 42.000 ha, chiếm 84% diện tích. Tài nguyên đất ở Đắk Pơ có tầng canh tác dày, khí hậu ôn hòa, nhiệt độ trung bình thấp, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, do đó đất nông nghiệp ngày càng có giá trị.

Ngày 7.7, đại diện UBND huyện cho biết địa phương đang ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế xã hội, ứng dụng công nghệ cao cho nông dân trồng rau sạch. Nguồn nhân lực dồi dào, lực lượng lao động cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm trong việc canh tác.

Địa phương xây dựng mô hình du lịch nông trại, các xã Hà Tam, Cư An và Tân An quy hoạch các vùng trồng cây ăn quả trên đường vào đồi thông Hà Tam, vùng trồng cây ăn quả núi Đá lửa và vùng sản xuất rau an toàn xã Tân An.

UBND huyện kêu gọi đầu tư, hình thành điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Đồi thông Hà Tam, diện tích 200ha với phương châm “cho thuê rừng để khai thác du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng dựa trên quan điểm giữ nguyên hiện trạng tự nhiên”.

Trong những năm qua, bằng các nguồn vốn của Trương ương, địa phương, huyện Đăk Pơ đã đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Đăk Pơ, bia Chăm Tư Lương, hòn đá Ông Nhạc… hình thành du lịch lịch sử - văn hóa phục vụ du khách.

Tham gia chuỗi liên kết phát triển du lịch cụm huyện, thị xã An Khê - Đak Pơ - Kbang - Kông Chro, du lịch tâm linh…thu hút khá đông du khách tới thăm viếng vào các dịp lễ, tết.