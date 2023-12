Nóng: Phó trưởng đoàn đội Bình Định bị phạt nặng vì dùng lời thô tục, BHL bị cảnh cáo

Tin liên quan Vụ hỗn loạn sân Quy Nhơn: Ban Kỷ luật họp khẩn, phạt tăng nặng nhiều quan chức CLB

Ban Kỷ luật VFF quyết định: "Đối với đội Bình Định: cảnh cáo tập thể ban huấn luyện (BHL) đội bóng. Phạt 30 triệu đồng đối với ban tổ chức trận đấu CLB Bình Định. Đội Bình Định có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại VFF theo quy định tại Quy định về kỷ luật của VFF.

Phạt 15 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ kế tiếp 4 trận đối với ông Bùi Võ Viết Tuấn - Phó trưởng đoàn CLB Bình Định. Ông Bùi Võ Viết Tuấn có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại VFF theo quy định tại Quy định về kỷ luật của VFF.

Đối với đội Thanh Hóa: phạt 10 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp đối với ông Dương Tiến Kỷ, bác sĩ CLB.

Phạt CLB Thanh Hóa 4 triệu đồng do có 7 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Bình Định và CLB Thanh Hóa ngày 9.12".

Trước đó, Ban Kỷ luật VFF đã nhận được hồ sơ của ban tổ chức giải về toàn bộ sự việc. Báo cáo của ban tổ chức giải ghi rõ: "Sau trận đấu với đội Thanh Hóa, một số thành viên BHL và cầu thủ của đội Bình Định đã có hành vi tập trung khiêu khích, chửi tục đối với một số cầu thủ của CLB Thanh Hóa, trong đó có Phó trưởng đoàn của Bình Định Bùi Võ Viết Tuấn, đã có câu chửi thô tục đối với cầu thủ của CLB Thanh Hóa khi cầu thủ đang di chuyển vào đường hầm sân Quy Nhơn, dẫn đến việc rất đông cầu thủ, thành viên BHL của 2 CLB cùng lao ra phản ứng, to tiếng, cự cãi rất quyết liệt. Sự việc này là nguyên nhân chính dẫn đến sự hỗn loạn, châm ngòi cho hành động của nhiều cổ động viên quá khích. Rất nhiều chai nước và nhiều vật la khác bị ném xuống sân, trúng cả vào thành viên đội Thanh Hóa.

Ban tổ chức giải đề nghị xem xét, có hình thức xử lý đối với tập thể BHL CLB Bình Định do đã phản ứng, chửi tục gây hấn với cầu thủ, thành viên BHL CLB Thanh Hóa sau trận đấu, tạo nên sự việc lộn xộn, gây kích động khán giả dẫn đến các sự việc mất an ninh, an toàn trên khán đài A sau khi trận đấu kết thúc.

Về tình hình an ninh an toàn trận đấu, trước và sau khi cầu thủ, thành viên CLB Thanh Hóa ra về, rất đông khán giả, cổ động viên quá khích đã tập trung tiếp cận, vây kín xe của CLB Thanh Hóa, chửi tục, gây sự nhưng an ninh đã kịp thời tiếp cận, xử lý, sử dụng xe dẫn đường để đưa xe của Thanh Hóa về khách sạn an toàn.

Về đến khách sạn, một nhóm cổ động viên vẫn tiếp tục vây quanh khu vực khách sạn để phản ứng, chửi tục đối với Thanh Hóa. Đến khoảng 21 giờ ngày 9.12, lực lượng an ninh mới giải tán được nhóm cổ động viên trên. Ban tổ chức giải đề nghị Ban Kỷ luật xem xét, có hình thức xử lý nghiêm đối với ban tổ chức trận đấu CLB Bình Định. Mặc dù đã triển khai lực lượng an ninh và có các biện pháp xử lý kịp thời các sự việc xảy ra, không để phát sinh các sự việc đáng tiếc. Tuy nhiên còn chủ quan, thiếu tính dự báo và các biện pháp ngăn chặn; việc kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn trên các khu vực khán đài chưa được phù hợp, còn thụ động.

Cảnh hỗn loạn trên sân Quy Nhơn trong trận Bình Định - Thanh Hóa vòng 5 V.League 2023-2024