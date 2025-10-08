Báo Gia Lai điện tử

Những bức ảnh rạng ngời hạnh phúc của trẻ em làng Gộk

(GLO)- Trong chương trình “Trung thu yêu thương-Gắn kết sẻ chia” được tổ chức tại làng Gộk (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai), các em nhỏ nhận được những bức ảnh của chính mình, mang đến niềm hạnh phúc giản dị và trở thành món quà ý nghĩa, lưu giữ khoảnh khắc tuổi thơ.

Hoạt động tặng quà và chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc tuổi thơ cho các em nhỏ do UBND xã Ia Grai phối hợp cùng các nhóm: The Luna, Du ca phố núi, Cochin Music (tỉnh Gia Lai) và một số nhà hảo tâm tổ chức. Đảm nhận phần chụp và in ảnh miễn phí là nhóm Rec Production và Tấn Kần Studio (tỉnh Gia Lai). Trước chuyến đi, các thành viên đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị để in và trao tặng ảnh cho thiếu nhi trong làng.

20251006-175545.jpg
Các em nhỏ háo hức xếp hàng chờ đến lượt được chụp ảnh miễn phí. Ảnh: Ngọc Duy

Tại làng Gộk và các làng lân cận, phần lớn cư dân là người Jrai, điều kiện kinh tế còn nhiều thiếu thốn. Nhiều gia đình không có điện thoại, càng ít khi được chụp ảnh hay lưu giữ kỷ niệm bằng công nghệ. Vì thế, những tấm ảnh in ra tại chỗ khiến ai cũng thích thú. Với người dân nơi đây, việc được nhìn thấy gương mặt mình trên giấy ảnh là trải nghiệm mới mẻ, là niềm vui giản dị mà hiếm khi họ có được.

Anh Nguyễn Tự Quốc Huy (phường Diên Hồng) cho biết: “Trong những chuyến đi tặng quà cho người dân vùng xa, chúng tôi nhận ra nhiều em nhỏ chưa từng có tấm ảnh nào của riêng mình, có em chỉ nhìn thấy khuôn mặt mình qua gương. Vì vậy, chúng tôi muốn tổ chức hoạt động này song song với việc tặng quà để các em có thể lưu giữ những khoảnh khắc tuổi thơ và mỗi em đều có một kỷ niệm riêng”.

Từ ống kính của các bạn trẻ, ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ buôn làng dần hiện ra trong từng khung hình. Chiếc máy ảnh bật lên, ống kính lia theo nụ cười rạng rỡ của các em. Ban đầu, các em còn rụt rè, nép sau lưng bạn bè, nhưng khi thấy hình bạn mình hiện ra từ chiếc máy in nhỏ, đôi mắt các em dần lóe lên niềm hạnh phúc trong trẻo.

Không giấu được niềm vui, anh Nguyễn Trần Khánh (phường Pleiku), người trực tiếp chụp ảnh cho các em, chia sẻ: “Lúc mới dựng máy ảnh ra chụp, các em còn ngại lắm. Nhưng khi tấm ảnh đầu tiên được in ra, ai cũng háo hức chen nhau xem. Có bé cứ ngắm mãi bức hình, cười tít mắt. Có bé ôm khung ảnh vào lòng như sợ rơi mất. Những khoảnh khắc ấy thật đặc biệt, bởi ở làng vùng xa như thế này, một tấm ảnh in ra tưởng đơn giản lại trở nên vô cùng quý giá”.

lang-gok-duy.png
Các em nhỏ mỉm cười hạnh phúc khi nhận bức ảnh của riêng mình. Ảnh: Ngọc Duy

Em Puih Ân (lớp 5, Trường Tiểu học và THCS Phan Đình Phùng) cho hay: “Em thấy ảnh mấy chú chụp cho rất đẹp. Em sẽ đặt nó trên bàn học để mỗi ngày nhìn là thấy vui. Em chưa bao giờ được chụp hình đẹp như vậy”.

Còn em Puih Duyệt (lớp 4, Trường Tiểu học và THCS Phan Đình Phùng) thì ôm tấm ảnh của riêng mình, đôi mắt ánh lên niềm vui trong trẻo. “Em thấy mình trong hình rất đẹp, đây là tấm hình đầu tiên của riêng em. Em muốn đem đến trường khoe với bạn bè, rồi nhờ mẹ treo lên tường để ai đến nhà cũng nhìn thấy. Em muốn giữ tấm hình này thật lâu, để khi lớn lên vẫn nhớ về hôm nay, ngày em được chụp hình lần đầu tiên”-Duyệt bày tỏ.

duy-20251006-212027264.jpg
Chị H’Yuch hạnh phúc khi cầm trên tay bức ảnh đầu tiên của con mình. Ảnh: Ngọc Duy

Chị H’Yuch (mẹ của em Puih Duyệt, làng Gộk, xã Ia Grai) bộc bạch: “Nhà tôi không có điện thoại nên con chưa từng có tấm hình riêng. Giờ có người đến chụp và ảnh tặng, các cháu vui lắm, cứ chuyền tay nhau ngắm hoài. Ở đây ít khi có dịp như vậy nên những bức ảnh này trở thành món quà ý nghĩa”.

Nói về quá trình thực hiện chương trình, anh Nguyễn Tấn Kần (phường Pleiku), người trực tiếp in ảnh, cho hay: Chúng tôi mang theo vài máy ảnh, một máy in mini, máy tính, giấy ảnh cùng những khung gỗ nhỏ để cứ chụp xong là in liền. Cảm giác khi thấy bức ảnh hiện ra trên giấy thật khó tả. Những khuôn mặt lấm lem, ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên của các em giữa nắng gió, tất cả đều được lưu giữ trong từng khung hình nhỏ.

"Với người thành phố, chụp ảnh là chuyện thường ngày, nhưng với người dân vùng xa, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đó là điều hiếm hoi. Nhiều em bày tỏ đây là lần đầu tiên được nhìn thấy mình trong ảnh, trong khi các phụ huynh cho biết sẽ giữ gìn cẩn thận để khi con lớn lên, những bức ảnh này sẽ là kỷ niệm đáng nhớ. Nghe vậy, chúng tôi thấy mọi công sức bỏ ra thật đáng giá”-anh Kần chia sẻ.

20251006-173752.jpg
Anh Nguyễn Tấn Kần (bìa phải) cẩn thận chỉnh sửa từng bức ảnh của các em trước khi in và đưa vào khung. Ảnh: Ngọc Duy

Trao đổi với P.V, ông Đỗ Văn Đông-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Grai-nhận xét: “Đây là hoạt động rất ý nghĩa, góp phần xã hội hóa công tác chăm lo thiếu nhi, nhất là trẻ em vùng khó. Làng Gộk còn nhiều hộ khó khăn, điều kiện sinh hoạt còn hạn chế. Các bạn trẻ không chỉ trao quà, mà còn mang đến niềm vui, kỷ niệm đẹp cho các em. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động như thế này được duy trì thường xuyên, để trẻ em vùng sâu, vùng xa có thêm niềm vui và nhiều cơ hội được chia sẻ yêu thương”.

