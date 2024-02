Nha Trang chuẩn bị đón hàng chục ngàn du khách tàu biển

Ngày 21.2, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, dự kiến sẽ có khoảng 43 lượt tàu biển quốc tế chọn vịnh Nha Trang làm điểm dừng chân để đưa du khách lên bờ tham quan trong năm 2024.

Cụ thể, từ đầu năm 2024 đến nay, đã có 10 lượt tàu du lịch biển vào vịnh Nha Trang, đưa gần 21.000 du khách lên bờ tham quan thành phố biển này. Hiện các hãng du lịch tàu biển cũng đã lên lịch đến Nha Trang. Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, đây là tín hiệu tích cực, hướng tới một năm mới đầy lạc quan cho ngành du lịch quốc tế đến Khánh Hòa và du lịch biển Việt Nam nói chung.

Cũng theo bà Thanh, trong 43 lượt tàu biển dự kiến chọn vịnh Nha Trang làm điểm đến, đa số các tàu du lịch đều là những tàu biển sang trọng, phần lớn mang quốc tịch Bahamas, Malta, Marshall Island, Pháp, Ý… Trong đó có nhiều tàu phục vụ hàng nghìn du khách cùng lúc, như: Spectrum of The Seas dài 347m, tàu Quantum of the Seas dài trên 340m, cùng có sức chứa 4.000 du khách…

Năm 2023, tỉnh Khánh Hòa đón 23 chuyến tàu du lịch biển với trên 45.000 du khách tham quan thành phố Nha Trang. Tuy nhiên, các chuyến tàu đều đến và rời đi trong ngày do không thể cập cảng biển Nha Trang mà phải neo đậu ngoài vịnh, sau đó dùng phương tiện nhỏ để trung chuyển du khách vào bờ. Bên cạnh đó, hầu hết các tàu có kế hoạch dành thời gian ngắn để tham quan thành phố, sau đó đưa khách trở về tàu nghỉ ngơi và tiếp tục hành trình.

Để đón và phục tốt hơn lượng khách du lịch quốc tế bằng tàu biển năm 2024, các doanh nghiệp kinh doanh tour và các đơn vị của ngành du lịch Khánh Hòa đã thiết kế nhiều tour, chương trình tham quan để phục vụ du khách. Với tour tham quan thành phố, ngoài các điểm đến quen thuộc như: Tháp Bà Ponagar, chùa Long Sơn, chợ Đầm; còn có tour đưa du khách tham quan với lộ trình ghé thăm lò sản xuất bánh ướt; mục sở thị cảnh trâu bò cày ruộng lúa; tham quan nhà dân vùng nông thôn, thưởng thức trái cây vùng nhiệt đới; thăm đình Phú Vinh, làng dệt chiếu chùa Lộc Thọ, chợ Xóm Mới, chùa Long Sơn...

Trong năm nay, ngành du lịch tỉnh phấn đấu đón 9 triệu lượt du khách đến lưu trú, tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó có 6 triệu lượt khách nội địa và 3 triệu lượt du khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt trên 40.000 tỉ đồng.