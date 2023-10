Lễ hội chùa Keo Thái Bình đón lượng khách kỷ lục

Nằm ở độ cao trên 1.200m so với mực nước biển, với khí hậu quanh năm mát mẻ và phong cảnh thiên nhiên hùng vỹ, Măng Đen được mệnh danh là 'Đà Lạt thứ hai' của Tây Nguyên, vùng đất 'bảy hồ, ba thác.'

Four Seasons The Nam Hai, Hội An được xếp hạng thứ 7 trong số các Khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á theo Giải thưởng Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards 2023.