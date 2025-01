Lan tỏa tình yêu đất nước cho thế hệ trẻ từ công trình “Đường cờ Tổ quốc”

Tuyến đường từ nhà rông đến Chi hội Tin lành làng Bruk Ngol (phường Yên Thế, TP. Pleiku) ngày đầu năm mới được trang hoàng rực rỡ với hàng chục lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay phấp phới trong gió. Nhiều bạn trẻ trong làng lựa chọn tuyến đường này để chụp ảnh, thể hiện tình yêu với lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng.

Đoàn phường Yên Thế (TP. Pleiku) bàn giao công trình "Đường cờ Tổ quốc, cờ Đảng" cho đại diện làng Bruk Ngol. Ảnh: M.N

Công trình “Đường cờ Tổ quốc”, cờ Đảng” do Đoàn phường-Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Yên Thế trao cho người dân làng Bruk Ngol vào sáng 31-12-2024. Công trình gồm 21 lá cờ Đảng, 21 lá cờ Tổ quốc được treo trên các cán cờ có cùng kích thước. Khoảng cách cắm cờ cách nhau 10m; 42 lá cờ được chia đều cắm hai bên tuyến đường. Công trình trị giá 10 triệu đồng được trích từ kinh phí hoạt động của Đoàn phường và do Chi đoàn Công an phường vận động từ nguồn lực xã hội hóa.

Anh Hồ Đức Công-Bí thư Đoàn phường Yên Thế cho hay: “Công trình “Đường cờ Tổ quốc, cờ Đảng” được Đoàn phường thực hiện để chào mừng năm mới 2025, hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Thông qua công trình ý nghĩa này, Đoàn phường mong muốn khơi dậy tình yêu Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân, đặc biệt là các bạn trẻ”.

Công trình sau khi bàn giao được Chi bộ và Chi đoàn làng Bruk Ngol quản lý. Làng thực hiện việc treo cờ từ 31-12-2024 đến hết ngày 1-1-2025. Nhìn thấy “Đường cờ Tổ quốc, cờ Đảng” ngay trước nhà, ông Ksor Giáp-người dân làng Bruk Ngol rất vui và tự hào. Ông Giáp chia sẻ: “Đây là tuyến đường chính của làng, đường đã có đèn điện sáng vào ban đêm, nay có thêm đường cờ Tổ quốc và cờ Đảng nữa nên mình rất vui. Mình sẽ vận động bà con trồng thêm hoa và cây xanh để tuyến đường thêm xanh-sạch-đẹp”.

Các lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc được đoàn viên, thanh niên treo cẩn thận, đẹp mắt nhằm lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân. Ảnh: M.N

Ông Nguyễn Tiến Định-Bí thư Chi bộ làng Bruk Ngol cũng bày tỏ sự phấn khởi khi tiếp nhận công trình do Đoàn phường Yên Thế trao tặng. Ông Định bày tỏ: “Chi bộ làng Bruk Ngol dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 15-1, công trình “Đường cờ Tổ quốc, cờ Đảng” mang đến niềm vui, sự phấn khởi cho cán bộ, đảng viên trước ngày hội lớn. Đường cờ được hình thành không chỉ tăng mỹ quan cho làng mà còn là cách giáo dục lòng yêu nước cho người dân rất hiệu quả”.

“Đường cờ Tổ quốc” cũng là công trình ý nghĩa được Đoàn xã-Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã An Phú trao tặng cho bà con làng Bong Phrâo trong năm 2024. Công trình gồm 30 lá cờ Tổ quốc được treo ngay hàng, thẳng lối trên tuyến đường chính của làng. Mỗi cột cắm cờ cao khoảng 3m, vị trí cột cờ được đặt cố định với khoảng cách 10m. Hai bên tuyến đường này, Đoàn xã An Phú và bà con làng Bong Phrâo đã trồng thêm nhiều cây thông, cây bằng lăng nhằm tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

Theo chia sẻ của chị Âu-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Bong Phrâo thì lâu nay, bà con trong làng đã chú trọng đến việc treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ, Tết hoặc khi địa phương có sự kiện lớn. Hiểu được ý nghĩa của cờ Tổ quốc nên khi hết lễ, Tết, bà con cùng nhau thu lại các trụ cờ, lá cờ được gấp và gìn giữ cẩn thận tại nhà sinh hoạt cộng đồng của làng.

Chị Nguyễn Tường Vi-Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã An Phú thông tin: “Cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Vì thế, Đoàn xã đã trích kinh phí để thực hiện “Đường cờ Tổ quốc” nhằm thể hiện lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước của thế hệ trẻ. Đồng thời, công trình cũng góp phần đem lại sự trang trọng, mỹ quan cho tuyến đường. Tháng 2-2025, Đoàn xã sẽ thực hiện thêm “Đường cờ Tổ quốc” tại thôn 1 nhằm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp”.

Đoàn xã An Phú (TP. Pleiku) thể hiện tình yêu dân tộc qua công trình Đường cờ Tổ quốc. Ảnh: M.N

Ngoài làng Bong Phrâo, làng Bruk Ngol, một số Đoàn xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku đã thực hiện “Đường cờ Tổ quốc”, gồm: làng Tiêng 1 (xã Biển Hồ), tổ 1 (phường Đống Đa)…

Chị Bùi Thị Mỹ Hạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Pleiku cho biết: “Đường cờ Tổ quốc”, “Đường cờ Đảng” là công trình hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, phong trào thanh niên tình nguyện do tổ chức Đoàn-Hội triển khai. Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn-Hội tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu Tổ quốc cho thế hệ trẻ; biến nhận thức thành hành động để chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Ban Thường vụ Thành Đoàn cũng khuyến khích tổ chức Đoàn-Hội ở cơ sở học tập, nhân rộng các công trình “Đường cờ Tổ quốc”, “Đường cờ Đảng” đã triển khai thành công, đặc biệt là trong năm 2025 để chào mừng Đại hội Đảng các cấp.