Không phải Phú Quốc hay Đà Nẵng, đây là bãi biển Việt Nam đẹp nhất thế giới

Có rất nhiều sự đa dạng khi nói đến bãi biển. Chắc chắn, những bờ biển rợp bóng cọ của Thái Lan rất tuyệt vời, nhưng còn những vịnh lộng gió của xứ Wales hay những bãi cát hẻo lánh của những hòn đảo xa xôi của Nhật Bản thì sao?

Cho dù bạn thích đi bộ dọc theo bờ biển gồ ghề hay tắm nắng trên bãi cát trắng như bột bên cạnh những con sóng vỗ nhẹ đáng yêu, hầu như tất cả chúng ta đều có thể đánh giá cao một bãi biển ở dạng này hay dạng khác. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi cuốn sách mới của Lonely Planet chứa đựng sự kết hợp khổng lồ của các bãi biển đẹp từ khắp nơi trên thế giới, theo Time Out.

Trong ấn phẩm Best Beaches: 100 of the World's Most Incredible Beaches (Những bãi biển tuyệt nhất: 100 bãi biển đáng kinh ngạc nhất thế giới) vừa được phát hành, Lonely Planet đã bình chọn "Top 100 bãi biển tuyệt nhất thế giới để du khách ghé thăm năm 2024". Bình chọn chia bãi biển đẹp trên thế giới thành các khu vực, gồm: châu Phi, châu Á, châu Âu, Trung Đông, Nam và Bắc Mỹ, châu Đại Dương.

Trong 14 bãi biển châu Á vào top 100 bãi biển tuyệt nhất thế giới, Lonely Planet bình chọn đại diện duy nhất của Việt Nam là bãi biển Ti Tốp.

Bãi biển Ti Tốp nằm trên đảo Ti Tốp, thuộc vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ti Tốp được đặt theo tên của nhà du hành vũ trụ người Liên Xô Gherman Stepanovich Titov, sau khi ông lên thăm đảo vào năm 1962.

Ngày nay, du khách tự do tham quan đảo, kết nối bằng du thuyền và các chuyến thủy phi cơ.

Danh sách 14 bãi biển đẹp nhất châu Á gồm: các bãi biển của Ấn Độ là Radhanagar (Swaraj Deep, Andaman Islands, Palolem, Goa)/ Papanasham (Varkala, Kerala); White Sandy (Fulhadoo Island, Northern Atolls, Maldives); hai bãi biển Indonesia là Pink (Padar Island, Komodo National Park)/ Diamond (Nusa Penida, Bali); hai bãi biển Phillipines là Pacifico (Siargao, Surigao del Norte)/ Maremegmeg (El Nido, Palawan); bãi biển Secret ở Mirissa, Sri Lanka; ba bãi biển Thái Lan: Hat Tham Phra Nang, Railay, Krabi/ Ao Maya, Ko Phi-Phi Leh, Krabi và Secret, Ko Kradan, Trang Islands, Trang; cuối cùng là bãi biển Sunayama, Miyakojima Island, Okinawa, Nhật Bản.