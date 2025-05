Không báo các giao dịch nội bộ, Cảng Phước An bị phạt hơn 327 triệu đồng

Cụ thể, ngày 22-5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 213/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (địa chỉ tại khu dịch vụ hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) tổng cộng 327,5 triệu đồng.

Trong đó, phạt 15 triệu đồng do không quy định tại quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

Bên cạnh đó, công ty bị phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan. Cụ thể, trong năm 2024, Cảng Phước An phát sinh giao dịch vay tiền của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của công ty. Tuy nhiên, giao dịch này chưa được đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị công ty thông qua theo quy định. Trong năm 2023, năm 2024 và tháng 1-2025, Cảng Phước An đã cấp khoản vay cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Sài Gòn, tổ chức có liên quan đến cổ đông của công ty số tiền lần lượt là 20 tỷ đồng, 23,2 tỷ đồng và 20 tỷ đồng. Trong tháng 1-2025, Cảng Phước An đã cấp khoản vay cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất Tâm Thành Tài là cổ đông của Công ty đồng thời là tổ chức có liên quan đến cổ đông của Cảng Phước An.

Ngoài ra, công ty còn bị phạt 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Trong đó, Cảng Phước An công bố thông tin sai lệch về số tiền sử dụng cho Gói thầu GS2 tại báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 1068/PAP-TCHC ngày 13-11-2023; số tiền sử dụng cho Gói thầu GS1, Gói thầu GS2, Gói thầu mua sắm 2 tại Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 544/PAP-TCHC ngày 13-5-2024; số tiền sử dụng cho Gói thầu mua sắm 3 tại báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 544/PAP-TCHC ngày 13-5-2024.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước buộc Cảng Phước An hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.