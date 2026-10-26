Khơi thông dòng vốn, nuôi dưỡng nguồn thu

(GLO)- Khoảng 500 tỷ đồng tiền thuế được gia hạn trong 9 tháng đầu năm 2026 đã tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Gia Lai cân đối dòng tiền.

Cùng với hướng dẫn chính sách, tháo gỡ vướng mắc, sự hỗ trợ này hướng đến duy trì sản xuất, giữ việc làm và nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài.

Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh có 2.106 DN tạm ngừng kinh doanh hoặc giải thể, gồm 1.131 DN tạm ngừng và 975 DN giải thể. Thực tế này cho thấy sức chống chịu của một bộ phận DN vẫn còn hạn chế, nhất là DN nhỏ và hộ kinh doanh.

Để đồng hành với người nộp thuế, ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, từ gia hạn thời gian nộp thuế, hướng dẫn chính sách đến tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Gia hạn thuế, giảm áp lực dòng tiền

Toàn tỉnh hiện có khoảng 17.500 DN và 66.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nguồn thu ngân sách. Theo Thuế tỉnh, 9 tháng đầu năm 2026, thu nội địa đạt 20.704,6 tỷ đồng, bằng 76,45% dự toán, tăng 0,6% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh DN chịu áp lực từ chi phí đầu vào, sức mua và thị trường tiêu thụ, gần 500 tỷ đồng tiền thuế được gia hạn, chủ yếu là thuế giá trị gia tăng, giúp DN có thêm thời gian cân đối dòng tiền, duy trì sản xuất, góp phần tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách.

Với DN nội thất, xây dựng, áp lực vốn còn đến từ chênh lệch thời điểm thu và chi. Trong khi chi phí nguyên vật liệu, tiền lương phải thanh toán thường xuyên, nguồn thu lại phụ thuộc tiến độ nghiệm thu công trình. Vì vậy, chính sách gia hạn thuế giúp DN có thêm nguồn tiền để chủ động trang trải chi phí, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc gia hạn nộp thuế giúp doanh nghiệp chủ động cân đối dòng tiền, giảm áp lực vay vốn để đáp ứng các khoản chi cùng lúc. Trong ảnh: Công nhân làm việc tại nhà máy Công ty Cổ phần Nội thất và Xây dựng Kiểu Việt (phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: Dũng Nhân

Bà Trần Thị Yến - Phó Giám đốc Công ty CP Nội thất và Xây dựng Kiểu Việt (phường Quy Nhơn Nam) - cho biết: Thị trường thu hẹp, doanh thu giảm, trong khi chi phí nguyên vật liệu, điện nước và nhân công tăng. Chính sách gia hạn thuế, tiền thuê đất giúp DN có thêm nguồn lực mua nguyên liệu, thanh toán cho nhà cung cấp, bảo đảm quỹ lương, duy trì sản xuất và việc làm cho người lao động. Đây cũng là sự động viên để DN vượt qua khó khăn.

Tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), ông Mai Quang Cường - Kế toán trưởng công ty - cho biết: Chính sách gia hạn thuế giúp DN giảm áp lực vay vốn. Nhờ đó, công ty có thêm nguồn lực phục vụ hoạt động kinh doanh, nâng cấp máy móc, thiết bị, trả lương và thanh toán cho nhà cung cấp.

Nuôi dưỡng nguồn thu từ “sức khỏe” doanh nghiệp

Theo Thuế tỉnh, 9 tháng đầu năm 2026, có 10/17 khoản thu, sắc thuế đạt trên 75% dự toán. Trong đó, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 37,9%, khu vực DN nhà nước tăng 34% so với cùng kỳ.

Mức tăng chủ yếu đến từ số thu quyết toán thuế thu nhập DN năm 2025 cao hơn, cùng nguồn thu từ các dự án mới đi vào hoạt động và các dự án hết thời gian hưởng ưu đãi thuế. Thực tế này cho thấy, để duy trì nguồn thu ổn định, cần gắn công tác thu ngân sách với phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực của DN.

Vì vậy, cùng với quản lý thu, ngành thuế xác định tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế thụ hưởng đầy đủ chính sách miễn, giảm, gia hạn; đẩy nhanh giải quyết thủ tục, hoàn thuế và phối hợp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án.

Chính sách gia hạn thuế, tiền thuê đất giúp DN có thêm nguồn vốn mua nguyên liệu, thanh toán cho nhà cung cấp và bảo đảm quỹ lương. Trong ảnh: Hoạt động tại nhà máy Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Mỹ Quang (xã Tuy Phước). Ảnh: Dũng Nhân

Cùng với hỗ trợ dòng tiền, DN cần được hướng dẫn kịp thời để nắm bắt và thực hiện đúng các chính sách thuế. Ông Hà Hàng Hải - Giám đốc Công ty CP Vật liệu Xây dựng Mỹ Quang (phường Quy Nhơn Nam) cho biết: Chính sách thuế thường xuyên thay đổi khiến DN đôi lúc gặp khó khăn trong quá trình cập nhật, áp dụng. Vì vậy, việc ngành thuế tăng cường đối thoại, tập huấn và hướng dẫn chính sách mới giúp DN hiểu rõ, thực hiện đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng Thuế tỉnh - cho biết: 9 tháng đầu năm 2026, ngành thuế tập trung tuyên truyền chính sách, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Thông tin được phổ biến qua văn bản, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng và hội nghị tập huấn.

Đáng chú ý, cơ quan thuế bố trí tổ hỗ trợ, cán bộ đầu mối tại Phòng Quản lý DN 1, Phòng Quản lý DN 2 và 11 thuế cơ sở để tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ đề nghị gia hạn. Việc hướng dẫn cụ thể về đối tượng, thủ tục, thời hạn và đầu mối giải quyết giúp DN tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót khi thực hiện.

Từ nay đến cuối năm, ngành thuế tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế thụ hưởng đầy đủ chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế; đẩy nhanh giải quyết thủ tục, hoàn thuế và phối hợp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án. Cùng với đó, ngành tăng cường kiểm soát hóa đơn rủi ro, phân loại và đôn đốc thu hồi nợ thuế, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, quản lý thuế đúng quy định.