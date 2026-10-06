Honda GB350S lần đầu ra mắt Việt Nam, giá 134,99 triệu đồng

(GLO)- Honda GB350S lần đầu được Honda Việt Nam phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với giá 134,99 triệu đồng. Mẫu mô tô 350 cc nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, sở hữu thiết kế cổ điển kết hợp phong cách thể thao cùng nhiều trang bị an toàn.

Honda Việt Nam vừa giới thiệu GB350S, đánh dấu lần đầu mẫu mô tô 350 cc này được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách mô tô cổ điển nhưng vẫn đề cao khả năng vận hành và các trang bị hiện đại.

GB350S kế thừa những nét đặc trưng của dòng Honda GB, kết hợp thiết kế mang hơi hướng hoài cổ với một số chi tiết theo phong cách thể thao. Xe có kiểu dáng gọn gàng, phần đầu nổi bật với đèn pha tròn LED, bình xăng tạo hình khối lớn và bộ khung được thiết kế cân đối.

Yên xe dạng đệm với các đường gân nổi, kết hợp ốp hông thiết kế riêng và cụm đèn hậu nhỏ gọn. Xe sử dụng vành sau 17 inch cùng lốp Radial bản rộng, trong khi hệ thống ống xả mang phong cách cổ điển với các chi tiết chrome kết hợp tông đen mờ.

Tại Việt Nam, Honda GB350S có hai lựa chọn màu gồm bạc đen và xám đen. Một số chi tiết màu đỏ, trong đó có logo chữ "S", tạo điểm nhấn cho tổng thể thiết kế.

Động cơ 350 cc, mô-men xoắn 30 Nm

Honda GB350S được trang bị động cơ 350 cc, 4 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí. Động cơ cho công suất tối đa 21,1 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 30 Nm tại 3.000 vòng/phút.

Khối động cơ được thiết kế tập trung vào khả năng tạo mô-men xoắn ở dải vòng tua thấp và trung bình, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị cũng như những hành trình dài.

Honda trang bị cho GB350S cơ cấu giảm rung, trong đó trục chính của hộp số được bố trí kết hợp với trục cân bằng phía trước xi-lanh. Giải pháp này nhằm hạn chế rung động từ động cơ, đồng thời cải thiện độ êm ái khi vận hành.

Động cơ cũng được tối ưu về hiệu suất sử dụng nhiên liệu và lượng khí thải. Honda GB350S đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Trang bị ABS hai kênh, kiểm soát lực kéo

Về an toàn, Honda GB350S được trang bị hệ thống phanh đĩa với đĩa trước đường kính 310 mm và đĩa sau 240 mm, kết hợp ABS hai kênh.

Xe đồng thời có hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, có khả năng điều chỉnh lực kéo của động cơ khi phát hiện hiện tượng trượt bánh sau, qua đó hỗ trợ duy trì độ bám giữa lốp và mặt đường.

Hệ thống ly hợp hỗ trợ và chống trượt cũng được trang bị trên xe. Công nghệ này giúp hạn chế hiện tượng khóa bánh sau khi người lái giảm số đột ngột, đồng thời giảm lực cần thiết khi bóp tay côn và hỗ trợ quá trình sang số mượt hơn.

Một trang bị khác là hệ thống cảnh báo dừng khẩn cấp ESS. Khi phát hiện xe giảm tốc đột ngột, hệ thống có thể kích hoạt đèn xi-nhan nhấp nháy để cảnh báo các phương tiện phía sau.

Màn hình LCD đa chức năng

Honda GB350S sử dụng cụm đồng hồ kết hợp màn hình LCD đa chức năng. Màn hình có thể hiển thị các thông tin như mức nhiên liệu, thời gian, vị trí cấp số, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình, mức tiêu thụ nhiên liệu theo thời gian thực, điện áp ắc quy và quãng đường dự kiến có thể di chuyển với lượng nhiên liệu còn lại.

Xe cũng được trang bị công tắc tắt động cơ tích hợp nút khởi động và đèn cảnh báo nguy hiểm. Khi kích hoạt, cả bốn đèn xi-nhan cùng nhấp nháy, hỗ trợ tăng khả năng nhận diện trong các tình huống khẩn cấp.

Theo kế hoạch, Honda GB350S nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản sẽ chính thức bán tại Việt Nam từ ngày 15/10/2026 thông qua hệ thống cửa hàng CB ủy nhiệm.

Mẫu mô tô này có giá niêm yết 134,99 triệu đồng.