Đèn ABS báo lỗi, ô tô có thể trượt đăng kiểm: Tài xế cần biết gì?

(GLO)- Bộ Xây dựng đề xuất xếp lỗi đèn cảnh báo hệ thống chống bó cứng phanh ABS vào nhóm khiếm khuyết quan trọng. Nếu được thông qua, ô tô mắc lỗi này sẽ không đạt kiểm định và phải khắc phục trước khi đăng kiểm lại.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ, thay thế Quy chuẩn QCVN 122:2024/BGTVT.

Một trong những điểm đáng chú ý là đề xuất nâng mức đánh giá đối với lỗi đèn cảnh báo hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cùng một số khiếm khuyết liên quan đến hệ thống chiếu sáng và tín hiệu trên ô tô.

Đèn cảnh báo ABS màu vàng trên xe. Ảnh: Cars.com/VnExpress

Theo quy định hiện hành, các đèn cảnh báo lỗi màu vàng trên bảng điều khiển, trong đó có đèn báo ABS, thuộc nhóm hư hỏng, khiếm khuyết không quan trọng (MiD). Vì vậy, phương tiện vẫn có thể đạt kiểm định dù xuất hiện cảnh báo này.

Tuy nhiên, dự thảo mới đề xuất chuyển lỗi đèn cảnh báo ABS sang nhóm hư hỏng, khiếm khuyết quan trọng (MaD). Nếu quy định được thông qua, xe có đèn ABS báo lỗi sẽ không được công nhận đạt kiểm định. Chủ phương tiện phải sửa chữa, khắc phục hư hỏng và đưa xe đi kiểm định lại.

Hệ thống ABS có nhiệm vụ hạn chế tình trạng bánh xe bị bó cứng khi phanh gấp, giúp người lái duy trì khả năng điều khiển hướng di chuyển. Khi hệ thống gặp trục trặc, phanh cơ bản vẫn có thể hoạt động nhưng chức năng chống bó cứng không còn được bảo đảm như thiết kế. Trong tình huống phanh gấp, đặc biệt trên đường trơn hoặc khi vào cua, xe có thể bị trượt, làm tăng nguy cơ mất kiểm soát.

Không chỉ hệ thống ABS, dự thảo còn đề xuất nâng mức đánh giá đối với nhiều lỗi liên quan đến đèn tín hiệu và chiếu sáng. Cụ thể, đèn báo rẽ hoặc đèn cảnh báo nguy hiểm có tần số nhấp nháy ngoài khoảng 60-120 lần/phút được đề xuất xếp vào nhóm MaD. Trường hợp đèn cảnh báo nguy hiểm không nhấp nháy đồng thời cũng thuộc diện này.

Đối với đèn sương mù phía trước, phạm vi kiểm tra dự kiến được mở rộng, bao gồm cả đèn lắp sẵn theo thiết kế của nhà sản xuất. Các lỗi như lắp sai vị trí, đèn bị vỡ, không sáng, màu ánh sáng hai bên không đồng nhất hoặc thấu kính, gương phản xạ bị nứt cũng được đề xuất xếp vào nhóm khiếm khuyết quan trọng.

Dự thảo đồng thời bổ sung yêu cầu về sự đồng nhất màu sắc giữa các đèn phanh bố trí đối xứng và độ sáng của đèn phanh so với đèn vị trí phía sau.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng còn đề xuất mở rộng phạm vi ô tô bắt buộc trang bị ABS, áp dụng đối với các xe thuộc nhóm M (chở người) và nhóm N (chở hàng), trừ các loại xe có từ 5 trục trở lên.

Trong thời gian chờ quy định chính thức, chủ xe nên chủ động kiểm tra hệ thống phanh, đèn cảnh báo và các thiết bị an toàn. Khi đèn ABS sáng bất thường, cần đưa xe đến cơ sở sửa chữa để kiểm tra, khắc phục kịp thời, vừa bảo đảm an toàn khi lưu thông, vừa tránh nguy cơ không đạt kiểm định nếu quy định mới được áp dụng.