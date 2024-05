Giám sát đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 tại Krông Pa

(GLO)- Ngày 17-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Krông Pa về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025”.

Báo cáo tại buổi giám sát cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư là 79 công trình, dự án. Có 21 công trình, dự án phải điều chỉnh quy mô, số vốn, cơ cấu nguồn vốn để thực hiện dự án.

Đối với việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, huyện đã thực hiện đúng theo quy định trên cơ sở dự thảo nghị quyết của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện thảo luận, giao cho Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện phối hợp với các ban của HĐND huyện tiến hành họp thẩm tra. Sau khi có báo cáo kết quả thẩm tra thì tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương trước khi trình kỳ họp HĐND huyện thông qua, ban hành nghị quyết.

Tuy nhiên, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vẫn còn một số tồn tại, như: Một số công trình, dự án đã phải điều chỉnh để đảm bảo về quy mô, công năng sử dụng, cân đối nguồn vốn; một số dự án phải điều chỉnh đưa ra do chưa thực sự cấp thiết, bổ sung những dự án có nhu cầu cấp thiết để đáp ứng nhu cầu của các đơn vị, địa phương. Do nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư giai đoạn 2021-2025 có hạn; nguồn ngân sách địa phương từ cấp quyền sử dụng đất, tăng thu còn thấp, trong khi đó nhu cầu đầu tư của huyện còn cao. Do đó, trong quá trình triển khai, thực hiện phải điều chỉnh nhiều lần.

Huyện Krông Pa cũng đề nghị tỉnh cân đối để bố trí vốn đã được phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công của tỉnh cho huyện giai đoạn 2021-2025, trong đó có kế hoạch vốn đầu tư đường nội thị, thị trấn Phú Túc, có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, đến nay chưa được giao kế hoạch vốn để triển khai; đề nghị Trung ương cân đối bổ sung vốn cho huyện để đầu tư một số dự án cấp bách đã được khảo sát như dự án bố trí ổn định dân cư xã Ia Rsươm, kè chống sạt lở sông Ba.

Sau khi nghe những ý kiến từ các thành viên trong đoàn giám sát cũng như trình bày của các đơn vị thuộc huyện, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương đề nghị: Giai đoạn 2021-2025, huyện điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án hơi nhiều (21 dự án), cần rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho kế hoạch giai đoạn tiếp theo tốt hơn. Thành phần hồ sơ như báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư còn sơ sài, nên có nội dung đầy đủ hơn về đánh giá hiện trạng, sự cần thiết đầu tư; đánh giá tác động môi trường...

Ông Nguyễn Đình Phương nhấn mạnh một số tồn tại huyện cần rút kinh nghiệm, như: Việc lập đề xuất chủ trương đầu tư giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng là chưa đúng quy định, mà phải do cơ quan quản lý đề xuất (ví dụ đầu tư các dự án trường học là do Phòng Giáo dục và Đào tạo đề xuất). Trước khi công trình, dự án được thẩm định thì phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan (trả lời bằng văn bản), sau đó mới trình UBND huyện ký. Về điều chỉnh chủ trương đầu tư, phải thực hiện hồ sơ như làm mới.