Gia Lai: Một học sinh tử vong do bệnh dại

(GLO)- Sáng 4-8, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (QP và AN) TP. Pleiku khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP và AN đối tượng 4-lần 1 năm 2023. Tham gia lớp học có 90 học viên là cán bộ, công chức, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, viên chức, giáo viên thuộc ngành Giáo dục TP. Pleiku.