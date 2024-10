Gần 6.800 vận động viên đăng ký Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2024-Giấc mơ đại ngàn”

Cùng dự họp có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, UBND huyện Chư Păh; Chủ tịch Công ty cổ phần VietRace 365; thành viên Ban Tổ chức Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2024-Giấc mơ đại ngàn”; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của thành phố và đại diện Câu lạc bộ Gia Lai Maraton.

Quang cảnh cuộc họp thống nhất nội dung công tác chuẩn bị tổ chức Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2024-Giấc mơ đại ngàn” và Ngày hội Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku năm 2024. Ảnh: B.B

Theo kế hoạch, Ngày hội Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku năm 2024 dự kiến diễn ra từ 15 đến 17-11 tại Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ với nhiều hoạt động hấp dẫn như: trình diễn cồng chiêng; trưng bày bộ ảnh du lịch Pleiku, Gia Lai; gian hàng OCOP và sản phẩm đặc trưng; Ngày hội Văn hóa-Thể thao thanh niên các làng đồng bào dân tộc thiểu số TP. Pleiku năm 2024; cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch và đặc biệt là Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2024-Giấc mơ đại ngàn”.

Đến thời điểm hiện tại, Giải chạy bộ đã thu hút gần 6.800 vận động viên từ các tỉnh thành trên cả nước và nước ngoài tham gia ở các cự ly 42 km, 21 km, 10 km, 5km và 2 km dành cho trẻ em. Đường chạy sẽ đi qua nhiều địa danh, thắng cảnh thuộc địa phận TP. Pleiku và huyện Chư Păh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất ý kiến liên quan đến việc phối hợp đồng bộ giữa các địa phương diễn ra sự kiện trong các khâu tổ chức tiếp đón đại biểu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đề xuất phương án y tế, nơi ăn, uống, người phục vụ, nơi để xe, tăng cường nhà vệ sinh công cộng, đảm bảo an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra sự kiện; công tác quảng bá, giới thiệu về Giải chạy bộ và Ngày hội Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku năm 2024… để ngày hội diễn ra thành công và mang lại ấn tượng đẹp cho du khách xa gần.