Du lịch đảo Phú Quý giữa mùa biển lặng

Rời xa cảng Phan Thiết trong buổi sáng nắng lên, nhiều du khách không ngồi yên trong khoang tàu có máy lạnh, mà lên boong để quan sát TP.Phan Thiết từ biển. Hiện nay tuyến tàu khách Phan Thiết- Phú Quý đã có 5 chuyến, tất cả đều khai thác hết công suất, sáng ra chiều vào và ngược lại, nhưng mùa này không phải lúc nào cũng dễ dàng mua được vé.

Phú Quý đã trở thành đảo du lịch

Trên chuyến tàu ra đảo, có hơn 80% người trên tàu là khách du lịch. Hai vợ chồng chị Minh Thu đến từ Q.Cầu Giấy (Hà Nội) đều bỏ ghế dưới phòng lạnh, lên boong tàu để hóng gió biển. Chị Minh Thu là tiểu thương buôn bán quanh năm nên hiếm khi có thời gian đến những vùng đất lạ như hòn đảo Phú Quý. "Hai vợ chồng tôi có người quen ở Bình Thuận, rủ rê mãi bây giờ chuyến đi đảo mới trở thành hiện thực, phải đi 1 lần cho thỏa thích"- chị Minh Thu chia sẻ.

Không chỉ có vợ chồng chị Thu, trên tàu Chấn Kha hôm ấy có hàng chục gia đình đi đảo với mục đích đi du lịch. Vợ chồng anh Hà Tuấn ở TP.Thủ Đức (TP.HCM), dù cả 2 người quê ở Xuân Lộc (Đồng Nai), rất gần với Bình Thuận nhưng chưa bao giờ được đến đảo Phú Quý. Nhưng lần này thì chuyến đi của anh chị đã trở thành hiện thực. "Nghe nói, mùa này biển rất đẹp, dù nắng nóng. Vợ chồng tôi sắp xếp để có chuyến đi này"- vợ anh Tuấn cho hay.

Sau 2 tiếng 10 phút, ngồi trên boong tàu đã thấy rõ đảo Phú Quý hiện ra, 1 hòn Thu (tên khác của đảo Phú Quý) xinh đẹp nằm giữa biển khơi. Ngay cửa cảng Phú Quý, dịch vụ vận chuyển của các khách sạn, những người chờ đón người quen đã đứng sẵn (chủ yếu xe máy) chờ đưa khách về.

Dù chưa có khách sạn lớn như trong đất liền nhưng so với 3 năm trước đây, hệ thống khách sạn trên đảo Phú Quý đã chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Đảo cũng thu hút giới trẻ với nhiều điểm check in, những địa điểm khiến du khách đắm say như dốc Phượt, gành Hang, kè Bãi lăng, Cây cô đơn, Cột cờ chủ quyền, dốc Điện gió, chùa Linh Sơn và hòn Tranh, 1 đảo nhỏ chỉ cách đảo chính chừng 15 phút đi ca nô.

Đặc biệt, ẩm thực trên đảo Phú Quý hiện hết sức phong phú. Ngoài những món ngon mà đất liền rất hiếm có như cua huỳnh đế, cua mặt trăng, cá bò, cá thu, tôm hùm, cá mú đỏ, cá bớp… còn có cả thịt bò nướng. Thịt bò trên đảo mềm, thơm với hương vị theo nhận xét của các du khách, hấp dân hơn thịt bò trong đất liền rất nhiều.

Ngày 3.7.2020, Sở Văn hóa-Thể thao và du lịch Bình Thuận đã công bố quyết định của tỉnh, công nhận đảo Phú Quý là "điểm du lịch cấp tỉnh". Ông Lê Hồng Lợi, Phó bí thư huyện đảo, Chủ tịch HĐND huyện thông tin, chỉ từ sau đợt dịch Covid-19 đến nay, lượng khách đến với đảo tăng mạnh liên tục, có ngày đảo đón cả nghìn lượt khách đến tham quan. Riêng năm 2022, đã đón trên 95.000 lượt khách. Theo đề án đã được phê duyệt, đến năm 2025, đảo sẽ đón khoảng 250.000 lượt du khách. "Bây giờ, du lịch là 1 ngành kinh tế rất mạnh trên đảo. Cùng với nghề đánh bắt thủy sản truyền thống, du lịch góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế cho hòn đảo quê hương"- ông Lợi phân tích.

Ra đảo lo... thiếu nước

Nhưng đảo Phú Quý cũng đối mặt với không ít vấn đề, trong đó, nước ngọt là chuyện "sống còn". Phó bí thư huyện đảo Lê Hồng Lợi cho biết, trong xu thế đầu tư hạ tầng giao thông toàn đảo, hầu hết những con đường trong thôn xóm đã được bê tông hóa, trải nhựa.

Nhưng với đảo, "được cái nọ lại mất cái kia". Hệ thống nước ngầm đang hiếm và cạn kiệt dần do không thẩm thấu nước mưa được. Nếu cứ khoan thêm giếng nước ngầm, tới 1 ngày nào đó hệ thống nước ngầm sẽ nhiễm mặn, điều này vô cùng nguy hiểm trên đảo.

"Do vậy, phải hạn chế khoan giếng. Thay vào đó, chúng tôi cho xây dựng 3 hồ chứa nước ngọt là để hứng lại nước mưa cho nhà máy nước sinh hoạt trên đảo. Dân số đảo bây giờ đã gần 28.000 người rồi, nếu không đầu tư một cách chiến lược cho nước ngọt thì nguy cơ thiếu nước sinh hoạt sẽ xảy ra. Anh thử nghĩ nếu một ngày nào đó đảo thiếu nước ngọt, phải chở từ đất liền ra thì sẽ khó khăn như thế nào"- ông Lợi trăn trở.

Riêng với điện, ông Lê Hồng Lợi tỏ ra an tâm vì "không thiếu như nước ngọt". Theo ông Lợi, từ năm 2014 đến nay, người dân trên đảo đã được dùng điện 24/24 giờ, không có chuyện cứ 11 giờ đêm đang nóng hừng hực thì cúp điện, chờ sáng mai mới có lại như trước nữa. Công ty điện lực Bình Thuận cho biết, nếu như năm 2017 toàn đảo chỉ sử dụng nguồn năng lượng điện 3 MW thì năm 2023 này dự kiến lên đến hơn 5,3 MW.

Chỉ tính từ giai đoạn 2017 đến 2019, ngành điện đã đầu tư gần 270 tỉ đồng cho hệ thống điện trên đảo, đó là chưa kể tiền dầu diesel chạy máy phát điện. Để giải quyết nguồn điện cho đảo 24/24 giờ, ngành điện đã nâng cấp đường truyền tải, áp dụng bộ xử lý DCS tích hợp các nguồn không nối lưới, tích hợp 3 trụ điện gió vào hệ thống. Tuy nhiên, Công ty Điện lực Bình Thuận chia sẻ, năm 2022 ngành điện lỗ do phải chạy dầu phát điện, nhưng vẫn tính giá bán điện như đất liền. Giám đốc Công ty điện lực Bình Thuận Nguyễn Thành Ngôn cho biết, ngành điện xác định, với đảo Phú Quý không chỉ là kinh doanh đơn thuần. Việc cung cấp điện, đảm bảo an ninh năng lượng cho đảo còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần để đảo phát triển mạnh về kinh tế, vững về an ninh quốc phòng.

Trong 5 ngày nghỉ dịp lễ 30.4 và 1.5 vừa qua, đảo Phú Quý đã đón hơn 10.000 du khách từ đất liền. Khách đến tham quan đảo phần lớn là các bạn trẻ hoặc các gia đình đến từ TP.HCM, các tỉnh miền Đông và có cả du khách từ Hà Nội và các tỉnh phía bắc.