Hiện nay, Đảng bộ Khối có 104 tổ chức cơ sở Đảng với trên 4.412 đảng viên, trong đó có 42 tổ chức cơ sở Đảng trong loại hình doanh nghiệp. Trong những năm qua, các doanh nghiệp đã có nhiều đổi mới, nỗ lực tăng trưởng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2023, các doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước ước đạt gần 271 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 6.000 lao động với mức lương bình quân 11 triệu đồng/người/tháng, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, toàn khối đã huy động được trên 3 tỷ đồng để tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo do các ngành, các cấp phát động.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Huỳnh Minh Thuận đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các doanh nghiệp, doanh nhân và bày tỏ vui mừng với những kết quả mà các doanh nghiệp đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua. Đồng thời khẳng định, Đảng ủy Khối sẽ luôn đồng hành với các doanh nghiệp để đề xuất với các cấp, các ngành chức năng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững và sớm hiện thực hóa được mục tiêu là vùng động lực của khu vực Tây Nguyên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã đề ra.