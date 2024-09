Trong đó, Lào Cai chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 72 người chết và 111 người mất tích. Chỉ tính riêng vụ lũ quét, sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên ngày 10.9, hậu quả khiến 26 người chết, 73 người mất tích.

Các địa phương khác gồm: Cao Bằng có 34 người chết, 18 người mất tích (chủ yếu ở H.Nguyên Bình); Yên Bái có 40 người chết, 4 người mất tích; Quảng Ninh có 13 người chết (do bão 12 người; lũ cuốn 1 người); Hải Phòng có 2 người chết do bão.

Ngoài ra, Hải Dương có 1 người chết do bão; Hà Nội có 1 người chết do bão; Hòa Bình có 5 người chết do sạt lở đất; Lạng Sơn có 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất; Bắc Giang có 2 người chết do lũ cuốn.

Tuyên Quang có 2 người chết, 1 người mất tích do lũ cuốn; Hà Giang có 1 người chết và 1 người mất tích; Lai Châu có 1 người chết do sạt lở đất; Vĩnh Phúc có 1 chết và 1 người mất tích do lật thuyền; Phú Thọ có 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu, 1 người mất tích do lũ và 1 người chết do sạt lở đất.

Về tình hình lũ, tính đến 17 giờ, mực nước trên các sông như sau: sông Thái Bình tại Phả Lại trên mức BĐ 3 là 0,05 m; sông Hồng tại Hà Nội dưới mức BĐ 3 là 0,23 m; sông Thao tại Yên Bái (lúc 13 giờ ) trên mức BĐ 3 là 1,43m, tại Phú Thọ trên mức BĐ 2 0,01 m.

Sông Cầu tại Đáp Cầu trên mức BĐ 3 1,15 m; sông Thương tại Phủ Lạng Thương trên mức BĐ 3 0,89 m; sông Lục Nam tại Lục Nam dưới mức BĐ 3 0,15m; sông Lô tại Tuyên Quang (lúc 13 giờ) trên mức BĐ 3 1,47m…

Dự báo trong 12 giờ tới, sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống dưới mức BĐ 3, tại Phú Thọ xuống nhưng vẫn trên mức BĐ 1. Sông Lô tại Tuyên Quang xuống mức BĐ 3; sông Cầu vượt mức BĐ 3; sông Thương biến đổi chậm, vượt mức BĐ 3.

Ngoài ra, sông Lục Nam sẽ ở mức BĐ 3; sông Thái Bình vượt mức BĐ 3; sông Hoàng Long biến đổi chậm vượt mức BĐ 3; sông Hồng tại Hà Nội biến đổi chậm, trên mức BĐ 2 và dưới mức BĐ 3.

Theo Tuyến Phan - Đình Huy (TNO)