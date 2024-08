Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia Pa đối thoại với thanh niên

(GLO)- Chiều 8-8, Công an tỉnh Gia Lai bế mạc Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ III năm 2024. Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh dự lễ bế mạc.

Ngày 7-8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024-2029) với sự tham gia của 100 đại biểu đại diện cho 6 . 250 hội viên trong toàn thị xã.

Sáng 6-8, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ III-2024.

Lúc chưa đầy 2 tuổi, Ngô Văn Hiếu (25 tuổi, ngụ ở thôn Hà An, xã Điện Phong, H.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã không may trở thành người khuyết tật khi cùng lúc bị động kinh, bại liệt, cơ thể co rút, não bị ảnh hưởng…