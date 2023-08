Chiến sĩ công an vượt 60 km hiến tiểu cầu cứu bệnh nhân nguy kịch

Đại úy Đinh Văn Giáp công tác tại Công an xã Đắk Drô (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đã 7 lần hiến tiểu cầu và khoảng 14 lần hiến máu.

Từ đầu năm 2023 đến nay, anh đã 7 lần hiến tiểu cầu cấp cứu cho bệnh nhân nguy kịch. Đại úy Giáp chia sẻ, biết anh hiến máu nhiều lần, đầu năm nay, bác sĩ lấy ven, ven anh tốt nên thử test để hiến tiểu cầu, thấy mật độ tiểu cầu cao và đủ điều kiện hiến tiểu cầu. Anh bắt đầu hiến tiểu cầu từ đó.

Đại úy Đinh Văn Giáp có 7 lần hiến tiểu cầu.

Mới đây, vào một ngày cuối tháng 7/2023, một bệnh nhân Nam (SN 1990, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) ung thư hạch, tụt tiểu cầu nghiêm trọng. Anh em, họ hàng lên bệnh viện khoảng 20 người và CLB hiến máu tình nguyện khu vực Tây Nguyên huy động 5 tình nguyện viên cùng nhóm máu hỗ trợ nhưng không ai đủ điều kiện để hiến 2 đơn vị tiểu cầu.

Lúc này, anh Giáp đang trực tại đơn vị, nhận được thông tin. Nhận thấy tình hình nguy cấp, anh Giáp xin ý kiến lãnh đạo đơn vị, vội vàng đi ngay lên bệnh viện.

Đại úy Giáp làm thủ tục khám sàng lọc trước khi hiến tiểu cầu

“Khi người nhà gọi điện đến họ rất gấp và rối. Lúc này, tôi không nghĩ được nhiều vì tính mạng bạn ấy mong manh quá rồi. Chỉ nghĩ rằng bạn ấy cũng như người thân của mình nên tôi muốn chạy thật nhanh lên hiến cho kịp”, đại úy Giáp nói. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ, anh đã hiến đủ 2 đơn vị tiểu cầu, hiến xong, anh đến hỏi thăm sức khỏe và động viên tinh thần bệnh nhân.

Sau khi hiến tiểu cầu, đại úy Giáp đến hỏi thăm sức khỏe, động viên bệnh nhân

Anh Lê Văn Bình, điều phối viên CLB hiến máu khu vực Tây Nguyên cho biết, ca bệnh này huy động tất cả nhưng không ai đủ điều kiện hiến. Những ca tiểu cầu, nếu chậm trễ, nguy hiểm tính mạng. Hôm ấy trời mưa gió, anh Giáp không quản ngại khó khăn, đường xa kịp thời hiến tiểu cầu cứu bệnh nhân. Đại úy giáp rất nhiệt tình. Anh đã lan tỏa việc làm ý nghĩa, nhân văn, thể hiện sức trẻ, tinh thần vì dân phục vụ, sự nhiệt huyết của người chiến sĩ Công an nhân dân, “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Sau mỗi lần hiến xong tiểu cầu, người nhà bệnh nhân nắm tay đại úy Giáp bày tỏ sự cảm ơn

Thời gian qua, người nhà của nhiều bệnh nhân đã gửi thư cảm ơn anh. Trước đó, cuối tháng 6/2023, con trai của một bệnh nhân trú tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, cảm kích trước tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của anh Giáp vì đã hiến tiểu cầu cứu bố anh qua cơn nguy kịch, anh đã gửi thư lên công an huyện Krông Nô cảm ơn.

Những năm qua, khi bệnh nhân ở ngưỡng sinh tử, cần máu, tiểu cầu gấp, những chiến sĩ công an tỉnh Đắk Lắk cũng luôn có mặt kịp thời để hiến giúp họ qua cơn nguy kịch.

Binh nhất Bàn Việt Hoàng hiến tiểu cầu cứu bệnh nhân vào ngày 18/8/2023

Ngày 18/8/2023 nhận được thông tin, có bệnh nhân nữ (SN 1993) cần gấp đơn vị tiểu cầu nhóm máu O để cấp cứu. CLB Giọt Hồng – Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động đoàn viên thanh niên phù hợp hiến tiểu cầu. 9 chiến sĩ Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến bệnh viện kiểm tra, xét nghiệm tiểu cầu. May mắn, binh nhất Bàn Việt Hoàng, sức khỏe phù hợp, kịp thời hiến 1 đơn vị tiểu cầu để cấp cứu bệnh nhân.

8 Chiến sĩ công an Đắk Lắk tham gia nhiều đợt hiến máu tình nguyện

Phía sau những ca tuần tra vì cuộc sống bình yên bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Công an Đắk Lắk luôn phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm, tổ chức và tham gia có hiệu quả hàng trăm đợt hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ còn chủ động đăng ký tham gia “ngân hàng” máu sống thuộc Câu lạc bộ Giọt Hồng của Đoàn thanh niên Công an tỉnh, sẵn sàng hiến máu cứu người trong các trường hợp khẩn cấp.

“Câu lạc bộ giọt hồng” Công an tỉnh Đắk Lắk được thành lập từ năm 2011. Thời gian qua, hàng nghìn bệnh nhân được cấp cứu kịp thời nhờ câu lạc bộ này.