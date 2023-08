Vụ giải cứu cháu bé bị bắt cóc: Biểu dương Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn

Trong quá trình giải cứu cháu bé và vây bắt nghi phạm, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn (cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an Quận Long Biên) đã bị đối tượng chống trả và bắn trúng đùi, gây thương tích.

Ngày 15/8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cùng Đoàn công tác của Công an thành phố đã đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (Long Biên, Hà Nội) động viên, biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm nguy hiểm của Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn (cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an Quận Long Biên) trong vụ việc giải cứu một cháu bé bị bắt cóc.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng ân cần động viên và mong muốn Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn thực hiện nghiêm phác đồ điều trị của y, bác sỹ để sớm bình phục, trở lại đơn vị; đồng thời biểu dương tinh thần, trách nhiệm của Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn.

Đây là tấm gương sáng để tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố học tập, noi theo.

Thông báo sơ bộ tình hình sức khỏe của bệnh nhân, Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Ngọc Hân, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết tình hình sức khỏe của Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn tiên lượng tích cực.

Hiện các bác sỹ đã chẩn đoán hình ảnh và chuẩn bị phẫu thuật vết thương cho bệnh nhân.

Cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết đây là nguồn cổ vũ để anh cố gắng điều trị vết thương, nhanh bình phục sức khỏe, sớm trở lại đơn vị.

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 ngày 14/8, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận tin báo từ gia đình chị Đ.T.H (trú tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên) về việc con trai chị H. (sinh năm 2016) bị một đối tượng nam giới đeo khẩu trang bắt, đưa lên xe ôtô khi đang đi xe đạp tại khu vực gần nhà. Sau đó, chị H. nhận được điện thoại yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để “chuộc” con.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm nhanh nhất giải cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cháu bé.

Quá trình điều tra, thông tin về đối tượng gây án hầu như không có. Các đơn vị nghiệp vụ đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện bố trí mật phục, đón lõng tại những địa điểm để lại dấu vết của đối tượng; phối hợp với Công an các tỉnh xác minh thông tin về đối tượng gây án.

Đến khoảng 5 giờ ngày 15/8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1992, quê quán huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), giải cứu thành công cháu bé an toàn.

Trong quá trình giải cứu cháu bé và vây bắt nghi phạm, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn (cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an Quận Long Biên) đã bị đối tượng chống trả quyết liệt và bắn trúng đùi, gây thương tích.

Sau khi bắt Nguyễn Đức Trung, cơ quan Công an đã khẩn trương điều tra, đấu tranh, khai thác làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng. Tại cơ quan Công an, bước đầu, đối tượng khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.