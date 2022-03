Giải U.19 quốc gia: Đàn em Quang Hải thắng đậm, HAGL vượt kỷ lục của Viettel

Diễn biến vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2022 càng về cuối càng rất nóng bỏng khi các đội đều chơi cống hiến hết mình mang lại bầu không khí sôi động chuẩn bị cho vòng chung kết sau hơn một tuần nữa.

Hà Nội sau cú sốc ở đầu giải khi hơn 2/3 đội bị dương tính, trở lại thi đấu bị ngợp vì chưa lấy lại sức đã thua đậm HAGL, hòa Công an Nhân dân. Nhưng sau khi đã thích ứng với mật độ thi đấu và hồi phục hoàn toàn, đàn em của Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết..đã liên tiếp giành những chiến thắng trước Lâm Đồng, Khánh Hòa (cả 2 lượt) và chiều nay đã quật ngã lại Công an Nhân dân với tỉ số đậm khó tin 7-0. Đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn đã trình diễn một lối chơi đẹp mắt, thi đấu xông xáo và có đến 6 cầu thủ khác nhau ghi bàn gồm Nguyễn Giản Tân, Nguyễn Long Nhật, Vũ Văn Sơn, Nguyễn Văn Trường, Phan Lạc Dương và riêng Nguyễn Anh Tú ghi cú đúp. Thắng đậm trận này, Hà Nội có 16 điểm và hiệu số rất cao hơn hẳn đội nhì bảng A là Bình Định nên chắc chắn đã giành vé lọt vào VCK.



Pha đi bóng của Nguyễn Long Nhật (99) vượt sự truy cản của Lê Minh Hiếu (22, Công an Nhân dân). Ảnh: Minh Hiếu

Niềm vui chiến thắng của Hà Nội. Ảnh: Minh Hiếu

Cùng bảng C, các cầu thủ trẻ phố Núi đã quật ngã Khánh Hòa 3-1. Võ Phước Bảo mở tỉ số ngay phút thứ 2, sau đó Nguyễn Văn Sơn La nâng lên 2-0. Cuối hiệp 1 , Nguyễn Trần Hoàng Quân ghi bàn gỡ 1-2 cho Khánh Hòa, nhưng đầu hiệp 2 Lê Huy Kiệt đã ấn định tỉ số 3-1. Chiến thắng này giúp HAGL có 21 điểm bằng 7 trận thắng liên tiếp với Viettel và vượt xa về hiệu số bàn thắng bại (25/2 so với 22/4) nên chính thức lập kỷ lục mới ở vòng loại. Tuy nhiên với 25 bàn thắng thì đám trẻ của bầu Đức vẫn chỉ xếp thứ 4 ở vòng loại sau Bình Định và Becamex Bình Dương cùng 26 bàn và thua xa kỷ lục về số bàn thắng của Hà Nội khi đội bóng thủ đô đã có 31 bàn thắng, trở thành đội có hàng tấn công hay nhất vòng loại.



Niềm vui sau khi ghi bàn của Lê Huy Kiệt (7,HAGL). Ảnh: Phương Thúy

Đinh Thành Đạt đột phá qua hàng thủ Khánh Hòa. Ảnh: Minh Hiếu

Cũng trong chiều nay, Becamex Bình Dương dù đã đủ điểm lọt sớm vào VCK nhưng cũng đã chơi một trận tưng bừng trước Long An để khẳng định sức mạnh đứng đầu bảng E của mình. Dù đội hình thiếu 2 trụ cột là Trần Vũ Hoàng Long và Lê Quốc Thái phải nghỉ do bị thẻ, nhưng sự xuất hiện của chân sút V-League Bùi Vỹ Hào đã tạo nên sự khuấy động và liên tục đe dọa hàng thủ Long An. Trong hiệp 1 pha phản lưới nhà bất ngờ của hậu vệ Trần Tiến Đạt đã khiến Bình Dương bị dẫn trước, nhưng đội bóng của HLV Võ Hồng Phúc không hề nao núng, trái lại vẫn chơi nhịp nhàng trong hiệp 2, đặc biệt khai thác tốt các tình huống cố định. Chính Bùi Vỹ Hào đã sút phạt quá hay gỡ hòa phút 54 và Đinh Hoàng Hốn ấn định tỉ số 2-1 từ chấm 11m. Trận đấu nhiều lúc căng thẳng khi trọng tài Nguyễn Văn Phúc đã rút 7 thẻ vàng, có 5 cho Bình Dương, trong đó phút 86 Tiến Đạt bị 2 thẻ vàng phải rời sân.



Bùi Vỹ Hào một mình vượt qua 2, 3 hậu vệ Long An. Ảnh: Khả Hòa

Niềm vui chiến thắng của Becamex Bình Dương. Ảnh: Khả Hòa

Trận thua này khiến Long An vẫn dậm chân tại chỗ với 16 điểm và đối mặt với nguy cơ có thể bị loại nếu thua Tây Ninh 3 bàn ở trận vào ngày 16.3 tới. Bởi Tây Ninh cũng đã vươn lên 13 điểm sau chiến thắng 5-1 trước chủ nhà TP.HCM. Các bàn thắng do Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Quốc Đại, Nguyễn Trung Hiếu và cú đúp của Trương Đan Huy. Bàn gỡ của TP.HCM do Trần Quốc Huy ghi.

Lượt đi Tây Ninh đã thua Long An 0-2 nên nếu trận tới họ thắng lại 3 bàn thì cho dù hiệu số bàn thắng bại có thấp hơn (hiện là 12/8 so với 20/7 của Long An) nhưng nhờ thắng đối đầu vẫn xếp trên. Ngay việc Long An dù có thua dưới 2 bàn và vẫn xếp trên Tây Ninh trong bảng thì cũng phải ngừa có thể phải chạy đua với Bình Định (nhì bảng A) nếu xét đến khả năng chiếc vé nhì bảng có thành tích thấp nhất sẽ bị loại. Vì thế để không tự làm khó mình, tốt nhất là Long An phải có điểm ở trận cuối cùng.



Long An có bàn thắng dẫn trước nhờ pha phản lưới nhà của Bình Dương. Nhưng đội của HLV Lương Quốc Bảo cần nâng chất trong lối chơi mới hy vọng trận cuối. Ảnh: Khả Hòa

Tại bảng A chiều nay, Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc thắng PVF 2-1. Hoàng Văn Quyến là tác giả của cả 2 bàn thắng cho đội bóng Vĩnh Phúc. Bàn gỡ của PVF do Nguyễn Gia Huy ghi. Như vậy đội bóng còn quá trẻ của HLV Nguyễn Duy Đông đã hoàn tất vòng loại khi chỉ có 1 điểm sau 8 trận bằng với Lâm Đồng ở bảng A, nhưng quan trọng không phải là thành tích mà chính thất bại này mới chính là sự trải nghiệm quý giá để lứa trẻ này của PVF sẽ trui rèn để tiến bộ hơn. Bảng A còn trận cuối cùng giữa Viettel và Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc vào chiều 16.3 là kết thúc.

Bảng xếp hạng