Giải U.19 quốc gia: Trực tiếp trận HAGL chơi lại sau 10 ngày không thi đấu

Bảng E đá lại vào ngày 14 và 16.3, nóng bỏng trận Bình Dương- Long An Sau khi có báo cáo xét nghiệm của 2 đội Long An, TP.HCM đủ quân số âm tính có thể thi đấu trở lại sau hơn một tuần tạm dừng, BTC giải đã có thông báo sáng nay quyết định tổ chức tiếp 2 lượt trận còn lại của bảng B vào ngày 14 và 16.3 trên sân Phú Nhuận. Cụ thể đó là ngày 14.3 với các trận Tây Ninh- TP.HCM (13 giờ 30), Long An- Becamex Bình Dương (15 giờ 45) và ngày 16.3 với các trận Long An- Tây Ninh (13 giờ 30) và TP.HCM gặp Tiền Giang (15 giờ 45). Hiện xếp hạng ở bảng này, Bình Dương 17 điểm dẫn đầu, Long An 16 điểm xếp thứ nhì, Tây Ninh 10 điểm đứng thứ ba, TP.HCM 3 điểm hạng tư và Tiền Giang 0 điểm xếp chót bảng. Trận Long An gặp Bình Dương sẽ quyết định ngôi đầu bảng E, nếu hòa Long An sẽ có lợi thế vươn lên dẫn đầu vì còn 1 trận trong khi Bình Dương đã đá đủ số trận. Còn nếu Bình Dương thắng thì sẽ giành ngôi đầu bảng đồng thời đẩy Long An vào thế nguy hiểm có thể mất suất thứ nhì bảng này nếu thua Tây Ninh trong trận cuối cùng.