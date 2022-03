Giải U.19 quốc gia: Ai là ứng cử viên vô địch?

Còn quá sớm khi VCK giải U.19 chưa lăn bánh, nhưng dựa vào sức mạnh truyền thống cũng như những gì các đội đã thể hiện ở vòng loại có thể điểm mặt khoảng 5-6 cái tên có thể tranh ngôi vô địch lần này.





Đội Viettel: Tiền thân là đội Thể Công từng làm mưa làm gió ở các giải trẻ. Sau khi chuyển sang cho trung tâm đào tạo Viettel dù vẫn còn vài thăng trầm nhưng đội bóng vẫn có những bước đi căn cơ với đầy đủ các tuyến từ U.11 đến U.21 và đến nay đang bắt đầu hái quả. Trong nhiều năm trở lại đây, Viettel đã có lứa cầu thủ chất lượng như Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Danh Trung, Tống Văn Hợp, Nguyễn Xuân Kiên, Cao Trần Hoàng Hùng.. và gần đây là Phan Tuấn Tài, Bùi Tiến Sinh, Nguyễn Kim Nhật, Nguyễn Hữu Nam, Lê Quốc Nhật Nam.



Niềm vui vào vòng chung kết của U.19 Viettel. Ảnh: Tuấn Dũng



Năm rồi Viettel bất ngờ vắng mặt ở vòng chung kết nên lần này họ rất quyết tâm lấy lại hình ảnh. Tại vòng loại giải U.19 năm nay, Viettel xếp đầu bảng A với thành tích 8 trận toàn thắng, ghi đến 30 bàn. Tham dự VCK giải U.19 lần này đội có dàn cầu thủ trẻ khác rất chất lượng như Khuất Văn Khang. Trịnh Minh Khôi, Nguyễn Văn Tú, Tạ Việt Sơn, Đặng Tuấn Phong, Đỗ Văn Chí.. Dẫn dắt đội lần này vẫn là cựu danh thủ Nguyễn Thanh Hải, hậu vệ nổi tiếng một thời của Thể Công, người từng tham gia các giải U.21 những năm đầu thập niên 90. Mục tiêu của Viettel dĩ nhiên là phải phấn đấu vào bán kết và nếu có thể sẽ đi xa hơn nữa.





HLV Nguyễn Thanh Hải mang băng đội trưởng cho Đỗ Văn Chí. Ảnh: Tuấn Dũng



Đội Sông Lam Nghệ An: Là đội từng vô địch giải U.19 chính thức lần đầu tiên năm 2006, sau đó nhiều lần đoạt ngôi á quân liên tiếp cũng như có mặt ở vòng bán kết các năm 2011 đến 2014, năm rồi cũng giành hạng ba. Sông Lam Nghệ An cũng là lò đào tạo trẻ chất lượng, khi từng có mặt đến 14 lần ở vòng chung kết và đều giành thành tích cao, sản sinh ra nhiều tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam, trong đó gần đây đáng kể có Trần Phi Sơn, Phạm Xuân Mạnh, Hồ Khắc Ngọc, Hồ Tuấn Tài, Phan Văn Đức.





Hồ Văn Cường tuyển thủ U.23 vô địch Đông Nam Á sẽ mang lại thêm hy vọng cho SLNA. Ảnh: Minh Hiếu

HLV Đinh Văn Dũng, người mang lại thành công bước đầu cho U.19 SLNA. Ảnh: Minh Hiếu



Sau hai lần liên tiếp chỉ về thứ ba tại vòng chung kết U.19 ở PVF năm 2020 và ở Bình Dương năm 2021, năm nay Sông Lam Nghệ An cho thấy họ đang trở lại đường đua và quyết phải vượt hơn hoặc chí ít phải tái hiện thành tích cũ. Tại vòng loại giải U.19 bảng B năm nay, Sông Lam Nghệ An đứng đầu rất ấn tượng trên cả đội Á quân là Học viện Nutifood. Đội do ông Nguyễn Đình Nghĩa, cựu trọng tài bóng đá Việt Nam làm trưởng đoàn, ông Đinh Văn Dũng làm HLV trưởng. Trong đội có rất nhiều tên tuổi đáng chú ý như thủ môn Nguyễn Khắc Tiệp, tiền vệ Nguyễn Văn Bách, Hồ Văn Cường, Ngô Văn Bắc. Mục tiêu của Sông Lam Nghệ An tại vòng chung kết năm nay trước mắt là có mặt ở bán kết và nếu có cơ hội sẽ đi xa hơn.



Niềm vui sau khi ghi bàn của SLNA. Ảnh: Minh Hiếu



Đội Hà Nội: Từng đoạt ngôi á quân ở giải U.19 năm 2018 và là đội duy nhất có 5 ngôi vô địch khi giải U.19 tổ chức đều đặn trong 12 năm trở lại đây. Đó là năm 2011, 2014, 2016 Hà Nội FC đều vượt qua Sông Lam Nghệ An và Viettel ở trận chung kết trên chấm phạt đền. Còn năm 2017 thắng PVF rất ấn tượng trong trận chung kết. Năm 2019, đội bóng thủ đô thắng HAGL trong trận chung kết. Tuy nhiên năm 2020 đội U.19 Hà Nội lại bất ngờ vắng mặt ở vòng chung kết do sự chuẩn bị có phần chệch choạc. Trở lại năm 2021, đội bóng Thủ đô phải dừng bước ở tứ kết.





HLV Lê Đức Tuấn (trái) đang mang lại hy vọng cho Hà Nội. Ảnh: Minh Hiếu



Dù vậy từ nhiều năm qua, Hà Nội luôn cho thấy công tác đào tạo trẻ hợp lý và có chiều sâu trong đội hình nên luôn có được lực lượng kế thừa rất tốt. Một vài trụ cột từ U.19 đã nhanh chóng tham gia tuyển U.21, U23 và sớm khẳng định tài năng như Quang Hải, Đức Huy, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Hậu hay Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Văn Tùng.. Trong đội hình U.19 tham dự vòng chung kết lần này Hà Nội vẫn có nhiều cái tên sáng giá như Nguyễn Giản Tân, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Văn Trường, Dương Văn Quyết hay đội trưởng Nguyễn Đức Anh. Ở vòng loại, Hà Nội xếp nhì bảng C chứng tỏ sự trở lại một cách ấn tượng. Đội do ông Nguyễn Giang Đông làm trưởng đoàn, HLV trưởng là ông Lê Đức Tuấn. Mục tiêu của Hà Nội dĩ nhiên không gì khác hơn là giành lại ngôi vô địch như nhiều năm trước.





Hà Nội luôn là 1 thế lực đáng gờm. Ảnh: Minh Dân



Đội Hoàng Anh Gia Lai: Là đội 8 lần có mặt ở vòng chung kết, từng giành á quân giải U.19 năm 2009, 2019, 2020, hạng ba năm 2014 và cung cấp nhiều tài năng cho đội tuyển U.19 Việt Nam, chắc chắn Hoàng Anh Gia Lai sẽ là ứng viên nặng ký cho một danh hiệu của vòng chung kết giải U.19 năm nay. Điều này đã thể hiện rõ ngay từ vòng loại khi đội bóng phố Núi thi đấu khá lấn lướt trước các đối thủ trong bảng C để đạt vị trí đầu bảng trên cả Hà Nội. Với lối chơi thiên về kỹ thuật, khéo léo, có thiên hướng tấn công là chính nên Hoàng Anh Gia Lai luôn vào trận với tâm thế mạnh mẽ, ào ạt nhưng cũng đầy mưu mẹo.





Trưởng đoàn Trần Văn Quỳnh (phải) và HLV Chu Ngọc Cảnh. Ảnh: NVCC



Dẫn dắt đội là Trưởng đoàn Trần Văn Quỳnh, người đã ‘mát tay’ khi lần đầu tiên tham gia chức danh bóng đá đã cùng đội U.21 giành hàng ba năm 2021, bên cạnh đó là HLV, cựu hậu vệ phải thời “dream team” Chu Ngọc Cảnh. Với dàn cầu thủ tài năng từng được HLV Troussier gọi tập trung vào dự tuyển U.19 Việt Nam trước đây như tiền vệ Nguyễn Đức Việt, Đinh Thành Đạt, hậu vệ Nguyễn Đăng Thọ, thủ môn Huỳnh Trần Bảo Duy..bên cạnh đó là các tài năng mới khá ấn tượng như chân sút ghi nhiều bàn ở vòng loại Lê Văn Trường, tiền vệ Lê Huy Kiệt và Môi Sê, tiền đạo Trần Hữu Đăng, Phạm Ngô Minh Quang..hứa hẹn đội bóng phố Núi sẽ gây ấn tượng mạnh tại Vòng chung kết.



Niềm vui của Lê Văn Trường (phải) và đồng đội. Ảnh: Minh Dân



Đội Học Viện Nutifood: Lần thứ hai liên tiếp có mặt ở Vòng chung kết U.19, đội bóng còn non trẻ tuổi đời này cho thấy một sức bật mạnh mẽ. Với niềm tin từng giành á quân U.17 quốc gia năm 2020, á quân U.19 năm 2021 và đặc biệt là vô địch U.21 năm 2021, đội Học viện Nutifood có những bước đi căn cơ, vững chắc. Dàn cầu thủ từ đội bóng này chính là sự hợp tác tuyển sinh từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai trước đây và được tập đoàn Nutifood nuôi dưỡng nhiều năm qua.



U.19 Học viện Nutifood đã sẵn sàng. Ảnh: Minh Hiếu

Với tiềm năng to lớn và chất lượng đào tạo trẻ tốt khi có sự tận tâm của một đội ngũ Huấn luyện viên do HLV người Pháp Graechen Guilliam, người đã đào tạo ra lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Thanh.. dẫn dắt cùng dàn trợ lý rất kinh nghiệm, đội Học viện Nutifood đang được đánh giá sẽ tạo thêm kỳ tích lần này. Tại vòng loại bảng B, đội Học viện Nutifood đã xếp nhì bảng sau Sông Lam Nghệ An và vượt qua các đối thủ khác như Nam Định, Thừa Thiên Huế. Trong đội hình với những cái tên như tiền đạo Lê Quang Hiển, tiền vệ Dương Quang Trung Hiếu, Nguyễn Thái Quốc Cường, hậu vệ Phạm Lý Đức, Phan Hồ Khải, Nguyễn Nhật Minh..có thể sẽ giúp đội bóng non trẻ này quyết vượt qua vòng bảng để vào sâu trong giải. Thiếu vắng duy nhất có thể là chân sút hay nhất Nguyễn Quốc Việt sẽ phải lên tuyển U.23 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 31 nên có thể làm giảm sút phần nào sức tấn công của đội.





Trần Gia Huy, niềm hy vọng của U.19 Học viện Nutifood. Ảnh: Minh Hiếu



Đội Hưng Yên: Là một Trung tâm bóng đá trẻ sinh sau đẻ muộn so với nhiều lò đào tạo trẻ lừng danh khác như Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tháp, Đà Nẵng.. nhưng Hưng Yên (thực chất là lò PVF) với mục tiêu kiên trì làm trẻ đào tạo ra lứa tài năng nhằm phục vụ tốt cho bóng đá Việt Nam. Trung tâm này đã âm thầm tiến bộ từng bước để trở thành một thế lực rất hùng hậu hiện nay trong tất cả các giải trẻ. Gần như từ U.11 đến U.19, PVF không ít lần vô địch hoặc á quân hay vào bán kết. Điều đó chứng tỏ cách làm bóng đá khoa học, bài bản, chuyên nghiệp của trung tâm số 1 về cơ ngơi cũng như độ hoành tráng này, xứng đáng đứng đầu Đông Nam Á.



Trần Vũ Ngọc Tài, tiền đạo chủ lực của Hưng Yên. Ảnh: PVF



Trong phạm vi giải U.19, PVF cũng đã từng vô địch năm 2015 và mới nhất là 2020 và 2021. Lứa tài năng qua nhiều năm của PVF có thể kể như Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng, Mạc Đức Việt Anh, Đỗ Thanh Thịnh, Hồ Minh Dĩ, Trương Văn Thái Quý, Phạm Trọng Hóa hay lứa sau đó như Nguyễn Hồng Sơn, Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú, Liễu Quang Vinh, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Trọng Long, Lê Văn Đô, Võ Nguyên Hoàng..Lần này PVF đã có lứa tài năng mới như Nguyễn Thanh Nhàn, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Đức Phú, Võ Anh Quân..Đội do HLV trưởng là ông Lê Quang Trãi dẫn dắt với mục tiêu trước mắt là bán kết nhưng kỳ thực là phải bảo vệ ngôi vô địch U.19 lần này.





HLV Lê Quang Trãi động viên các cầu thủ Hưng Yên. Ảnh: PVF



Theo Đan Khanh (TNO)