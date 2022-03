Giải U.19 quốc gia: HAGL-Hà Nội bất phân thắng bại, đủ mặt anh hào dự VCK

3 trận đấu cuối cùng của vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia diễn ra chiều nay 17.3 đã chính thức khép lại hơn 1 tháng tranh tài quyết liệt của 29 đội bóng để xác định 12 cái tên xuất sắc dự vòng chung kết (VCK).

Tâm điểm của ngày cuối vòng loại là trận đại chiến nóng bỏng ở bảng C giữa 2 kỳ phùng địch thủ HAGL và Hà Nội. Đúng như mong đợi vì tính hơn thua giữa 2 lò đào tạo lớn nên cả 2 đội đều gần như đưa đội hình xuất phát mạnh nhất để đua tranh một cách sòng phẳng. Nếu đội bóng thủ đô có đầy đủ những cái tên tốt nhất như Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Giản Tân, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đức Anh, Dương Văn Quyết, Nguyễn Trung Thành, Phan Lạc Dương..thì HAGL cũng có lực lượng hùng hậu với Đinh Thành Đạt, Lê Huy Kiệt, Đặng Khánh Duy, Trần Hữu Đăng, Nguyễn Văn Triệu, Phạm Ngô Minh Quang, Nguyễn Tiến Nam hay sau đó Lê Văn Trường, Nguyễn Văn Sơn La, Trương Vĩnh Phát cũng lần lượt vào sân. Chỉ có 2 trường hợp dính thẻ phải nghỉ là đội trưởng Nguyễn Đăng Thọ và tiền vệ Môi Sê.



2 đội HAGL và Hà Nội thi đấu trận cuối trên sân Thanh Trì. Ảnh: Phương Thúy

Chính vì đưa ra đội hình mạnh nên trận đấu đã hay từ đầu và sôi nổi suốt 90 phút. Đôi bên đều thay nhau tấn công với thế trận mở, cống hiến nhiều pha bóng đẹp. Một số cơ hội đã được tạo ra nhưng rất tiếc là các chân sút còn xử lý chưa chính xác nên bàn thắng đã trôi qua trước mũi giày. Hoà 0-0 cả 2 đội đều phải tạm hài lòng và hẹn nhau nếu gặp lại ở VCK chắc chắn sẽ là 1 trận phân cao thấp hấp dẫn hơn. Với trận hòa này, HAGL đã đứt mạch thắng và không thể vươn lên bằng kỷ lục 8 trận thắng của Viettel. Nhưng với 22 điểm sau 8 trận cũng là một thành tích tốt nhất ở vòng loại của đội bóng phố Núi trong nhiều năm qua. Còn với Hà Nội, họ cũng đã kịp trở lại hùng hồn ở nửa cuối vòng loại với dàn hảo thủ mà như HLV Phạm Minh Đức, chuyên gia làm trẻ rất tốt của Hà Nội đây là lứa tài năng không thua gì lứa 2001 (như Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long, Ngô Đức Hoàng, Nguyễn Văn Tùng..) và Hà Nội rất kỳ vọng vào tương lai của lớp hậu duệ này đủ sức tiếp bước Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Quyết trong tương lai gần. Một pha sóng gió trong trận Hà Nội- HAGL (áo xanh). Ảnh: Phương Thúy

Trong khi đó Thanh Hóa đã trở thành đội thứ 12 và cũng là đội cuối cùng lọt vào VCK sau khi thắng trực tiếp đối thủ tranh chấp là Quảng Nam 1-0. Bàn thắng duy nhất do Nguyễn Công Sơn ghi. Kết quả này cũng đưa Thanh Hóa vươn lên đầu bảng D vượt qua chủ nhà Hưng Yên đội đã để thua Đà Nẵng 1-2 trong thế trận lần lượt chỉ còn 10 và 9 người. Sai lầm phạm lỗi của thủ môn Bùi Việt Thắng bị thẻ đỏ ở phút 19 hiệp 1 đã khiến Hưng Yên buộc phải chơi thiếu người và gần như đánh mất chính mình, không còn giữ được sự kết dính. Vì thế Nguyễn Thanh Hùng đã ghi bàn mở tỉ số dẫn trước 1-0 cho Đà Nẵng.



Trần Vũ Ngọc Tài (30) không thể xoay sở trước hàng thủ Đà Nẵng. Ảnh: Văn Chung

Dù tạo được thế trận không quá thua kém nhưng 10 mà đá với 11 thì dù cố gắng cách mấy cũng rất khó để Hưng Yên xoay chuyển cục diện. Đã vậy phút 85 đến lượt Nguyễn Gia Bảo bị thẻ vàng thứ 2 rời sân càng khiến cho chủ nhà thêm lúng túng như gà mắc tóc. Bàn thua thứ 2 ở phút 90 do Trần Nhật Đông ghi cho Đà Nẵng là tất yếu khi thầy trò HLV Lê Quang Trãi chỉ còn 9 người. Dù phút 90+3, cầu thủ Quan Huỳnh Thanh Quý gỡ 1-2 nhưng cũng chỉ là an ủi cho thất bại của chủ nhà.



Quảng Nam (áo trắng) đã không thể làm nên điều bất ngờ trước Thanh Hóa. Ảnh: Văn Chung

Như vậy VCK U.19 đã xác định đủ 12 cái tên gồm Viettel, Bình Định (bảng A), SLNA, Học viện Nutifood (bảng B), HAGL, Hà Nội (bảng C), Thanh Hóa, Hưng Yên (bảng D), Becamex Bình Dương, Long An (bảng E), Đồng Tháp, Sài Gòn FC (bảng F). Tất cả đều là những anh hào, là các lò đào tạo trẻ tốt nhất hiện nay. Nếu xét về truyền thống thì chỉ vắng mặt 2 cái tên là Nam Định và Đà Nẵng, nhưng lực lượng của 2 đội này đã chơi không tốt ở vòng loại, còn xét về phong độ thì có thể nói đây sẽ là VCK chất lượng với nhiều cái tên rất nổi bật. Chỉ riêng so với năm rồi sự trở lại của Viettel , Thanh Hóa và Long An thay cho An Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam cũng là những đảm bảo gay cấn, hấp dẫn cho VCK.



Đội trưởng Huỳnh Lê Lộc của Quảng Nam không thể giúp đội nhà vượt qua Thanh Hóa. Ảnh: Văn Chung

VCK giải U.19 sẽ diễn ra từ ngày 22.3 đến 6.4 tại trung tâm PVF. BTC sẽ tổ chức lễ ra mắt, họp báo VCK và bốc thăm xếp lịch thi đấu cho 12 đội vào 9 giờ 30 ngày 21.3 tại Hội trường Trung tâm PVF,sau đó các đội sẽ họp kỹ thuật đăng ký màu áo. Đến giờ chỉ có Viettel xin thay 5 cầu thủ so với vòng loại còn Hưng Yên sẽ gút lại danh sách khi loại 4 cái tên thay bằng những trụ cột vừa đá xong giải hạng nhất với Long An vào chiều qua.



Poster của địa điểm đăng cai có logo 12 đội bóng sẽ dự VCK

Vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2022 kéo dài từ 15.2 đến 17.3 với 29 đội tham dự chia làm 6 bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt, có tổng cộng 114 trận đấu và ghi được 366 bàn thắng (trung bình 3, 21 bàn/ trận). Đội Viettel là đội duy nhất có 8 trận thắng liên tiếp và ghi nhiều bàn thắng nhất với 30 bàn, đứng sau là Bình Định và Bình Dương cùng 26 bàn. Đội lọt lưới ít nhất là SLNA và HAGL cùng lọt 2 bàn, kế đó Học viện Nutifood và Đồng Tháp cùng lọt 3 bàn. Có tổng cộng 18 thẻ đỏ và 320 thẻ vàng. Đội bị nhiều thẻ nhất là Bình Dương với 4 thẻ đỏ và 15 thẻ vàng, ít thẻ nhất là Đắk Lắk chỉ có 5 thẻ vàng.

Xếp hạng chung cuộc vòng loại giải U.19