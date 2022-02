Ứng viên Quả bóng Vàng Việt Nam cứu thua nhiều nhất châu Á

Tấm vé tham dự World Cup nữ 2023 của đội tuyển Việt Nam có dấu ấn rất lớn của Trần Thị Kim Thanh, người vừa được tôn vinh là thủ môn cứu thua nhiều nhất Asian Cup nữ 2022.



Kim Thanh là đương kim Quả bóng Đồng Việt Nam 2020. Ảnh: Dũng Phương



Hôm 8-2, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (The-AFC.com) đăng tải bài viết mang tiêu đề “Các cột mốc và số liệu thống kê” để tổng kết Asian Cup nữ 2022, đồng thời vòng loại World Cup nữ 2023 khu vực châu Á. Trong đó, thủ môn Kim Thanh của Việt Nam được AFC tôn vinh là “cầu thủ bận rộn ở hàng thủ”.



“Thủ môn Kim Thanh của Việt Nam đã có 27 pha cứu thua xuất thần trong 6 trận đấu của cô ấy ở Asian Cup nữ 2022. Chỉ 1 bàn thua trong 2 trận play-off là chìa khóa dẫn đến tấm vé tham dự World Cup nữ 2023 cho đội của Thanh”, AFC dành những lời khen đến “người gác đền” sinh năm 1993.



Để dẫn chứng cho lời nhận định, AFC đã đăng tải tình huống cứu thua của Kim Thanh trong trận đấu với Hàn Quốc cùng dòng trạng thái: “Phản ứng đầu tiên của bạn khi nhìn thấy pha cứu thua xuất sắc này của Kim Thanh?”.



Xếp sau Kim Thanh là 2 thủ môn New May Zin của Myanmar (21 lần cứu thua) và Cheng Ssu-Yu (19) đến từ Đài Bắc Trung Hoa.



Kim Thanh thi đấu cho CLB nữ TPHCM từ năm 2010 và 4 năm sau được triệu tập lên đội tuyển Quốc gia. 12 năm chơi bóng đá chuyên nghiệp, “người nhện” quê Long An đã giành đầy đủ các danh hiệu trong nước và Đông Nam Á.





Cô là đương kim Quả bóng Đồng Việt Nam 2020. Với thành tích ấn tượng khi đoạt 2 danh hiệu VĐQG và Cúp Quốc gia cùng CLB nữ TPHCM, bên cạnh tấm vé tham dự World Cup nữ 2023, Kim Thanh được hy vọng sẽ đổi được màu ở Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2021.



Kim Thanh nằm trong tốp 5 ứng viên trong danh sách rút gọn được báo SGGP - đơn vị tổ chức Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2021 công bố vào hôm 25-1. Bên cạnh thủ môn của TPHCM còn có 4 tuyển thủ khác, gồm Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Nguyễn Bích Thùy (TPHCM) và Phạm Hải Yến (Hà Nội). Đêm Gala trao thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2021 được diễn ra vào tối 16-2 tại Nhà hát lớn TPHCM.



Theo HỮU THÀNH (SGGPO)