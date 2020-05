Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019: Lễ vinh danh diễn ra tối 26-5

Đêm hội vinh danh các cá nhân xuất sắc của mùa bóng 2019 qua lễ trao thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2019 sẽ được tổ chức tối 26-5 tại khách sạn Rex (TPHCM), đáp ứng sự kỳ vọng từ giới bóng đá cả nước.

Top Giải thưởng QBV Việt Nam 2019. Infographic: HỮU VI

Theo kế hoạch ban đầu, lễ trao thưởng được tổ chức vào đầu năm 2020, thời điểm trước khi khởi tranh V-League 2020, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều hoạt động thể thao, bóng đá đồng loạt tạm ngưng. Vào cuối tháng 5, các sân cỏ cả nước sẽ ấm lại với loạt trận vòng sơ loại Cúp Quốc gia và sau đó là LS V-League 2020. Trong thời điểm đó, lễ trao giải thưởng QBV Việt Nam 2019 cũng sẽ được tiến hành.

“Lễ trao thưởng diễn ra thời điểm này dù muộn so với mọi năm nhưng lại có sức hút. Vì đây là thời điểm đầu mùa bóng, các đội bắt đầu ra sân thi đấu, giải thưởng QBV Việt Nam sẽ là cú hích rất lớn để tạo động lực, tinh thần cho các cầu thủ trong lúc này”, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Mai Bá Hùng bày tỏ.

Có 12 hạng mục được trao thưởng ở cuộc bầu chọn gồm: QBV, bạc, đồng dành cho nam; QBV, bạc, đồng dành cho nữ; QBV, bạc, đồng futsal; Cầu thủ trẻ xuất sắc nam, nữ; Cầu thủ nước ngoài xuất sắc. Ban tổ chức đã công bố danh sách rút gọn ở các hạng mục và điều này cho thấy sự nổi bật của các đội Hà Nội (nam), TPHCM (nữ) và Thái Sơn Nam (futsal). Đó cũng là kết quả hợp lý qua thành tích của các đội này trong năm 2019 vừa qua. Từ ngôi vô địch V-League lần thứ 5 của CLB Hà Nội, ngôi Vô địch quốc gia futsal lần thứ 10 của Thái Sơn Nam cùng với việc đội nữ TPHCM tiếp tục duy trì thế mạnh ở môn bóng đá nữ.

Trao đổi cùng chúng tôi, nhiều cầu thủ không giấu sự háo hức, chờ đợi lễ trao giải. Còn giới chuyên môn thì kỳ vọng lễ trao giải QBV Việt Nam sẽ là sự khởi đầu thuận lợi cho bóng đá Việt Nam sau khi cả nước cùng nỗ lực vượt qua dịch Covid-19.

Giải thưởng QBV Việt Nam 2019 do Báo SGGP tổ chức tiếp tục nhận được sự đồng hành hỗ trợ về mặt chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF); nhận được sự tài trợ chính của Công ty Thái Sơn Nam, cùng các nhà đồng tài trợ: Viet Ha Beer, Vinawind, Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn VinGroup, Tập đoàn SunGroup, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam, VIVA LIFE, OPPO, World Steel, An Thanh Trầm Hương, Thuduc House, An Dương Construction, Vietnam Airlines và khách sạn Rex.