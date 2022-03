Khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước

Từ ngày 15/3, hoạt động du lịch đã được mở lại toàn bộ cả du lịch quốc tế và nội địa, thông qua đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển.



Du khách quốc tế hào hứng khi được hòa mình trong không gian phố cổ Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)



Số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/3 cho thấy khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2022 tăng 41,4% so với tháng trước và gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2021 do Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch, nhiều đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.



Tính chung quý 1/2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 91.000 lượt người, tăng 89,1% so với cùng kỳ năm trước.



Trong số đó, khách đến bằng đường hàng không chiếm gần 90,5% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 165,2%.



Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống quý 1/2022 tăng 1,2%; doanh thu du lịch lữ hành quý 1/2022 tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam bắt đầu mở cửa du lịch.



Từ ngày 15/3, hoạt động du lịch đã được mở lại toàn bộ cả du lịch quốc tế và nội địa, thông qua đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển; áp dụng với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (inbound), khách du lịch ra nước ngoài (outbound) và khách du lịch nội địa.



Các điều kiện, quy định về xuất nhập cảnh, y tế đối với khách du lịch quốc tế đã thuận lợi hơn rất nhiều.



Chính sách miễn thị thực đơn phương cho 13 quốc gia đã được khôi phục lại, cùng với đó là khôi phục chính sách xuất nhập cảnh như trước khi có dịch.



Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Trùng Khánh khẳng định việc mở cửa du lịch từ ngày 15/3 là dấu mốc hết sức quan trọng của ngành Du lịch Việt Nam, thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về mở cửa hoạt động giao lưu, giao thương với quốc tế sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch.



Việc mở cửa trở lại không chỉ khôi phục nền kinh tế mà còn khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện; góp phần nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trong bối cảnh du lịch các quốc gia trên thế giới cũng đang khôi phục. Ngay sau ngày 15/3, hoạt động du lịch ở nhiều địa phương đã sôi động trở lại với rất nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá thu hút du khách...



Năm Du lịch quốc gia-Quảng Nam 2022 với chủ đề “Điểm đến du lịch xanh” đã chính thức khai mạc tại Đảo Ký ức Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vào tối 26/3.



Đây là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức.



Sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2022 đã được công bố tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 đang diễn ra ở Dubai, thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý của du khách quốc tế.



Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức “Tuần lễ khởi động Năm Du lịch quốc gia 2022- Quảng Nam” với chuỗi các hoạt động đa dạng, nội dung phong phú như chương trình nghệ thuật truyền thống đặc biệt “Nhớ Hội An” tại sân khấu ngoài trời với sức chứa hơn 2.000 người; “Tuần lễ ẩm thực Quảng Nam” giới thiệu các món ăn đặc sắc của Quảng Nam đến bạn bè quốc tế; “Vẽ lên sắc màu Hội An” thu hút nhiều bạn nhỏ tham gia...



Sự kiện góp phần thu hút du khách quốc tế, đặc biệt là khách tại thị trường Trung Đông đến với Quảng Nam; tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và Hội An, Quảng Nam nói riêng tại EXPO 2020 Dubai nhằm hiện hoá mục tiêu mục tiêu đón 65 triệu lượt khách du lịch, trong đó chào đón khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022.

Theo Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)