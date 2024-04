Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, chị Nguyễn Hương Duyên (phường Trà Bá, TP. Pleiku) cho biết cả gia đình quyết định vào rừng “trốn nóng”. Chị Duyên chia sẻ: “Giá vé máy bay tăng cao một phần, một phần là thời tiết nắng nóng nên chúng tôi chọn phương án lý tưởng nhất là vào nghỉ trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Nhóm chúng tôi có 5 gia đình với 18 người, có cả người lớn và trẻ em. Vào rừng mùa này khá lý tưởng để trải nghiệm thiên nhiên mát mẻ, trong lành, nhất là cho con cái được trải nghiệm tắm suối, tắm thác”. Để có kỳ nghỉ an toàn, chị Duyên đặt tour 2 ngày 1 đêm tại Vườn Quốc gia từ trước kỳ nghỉ lễ gần 1 tháng.

Chị Chinh thông tin thêm: “Dịp nghỉ lễ năm nào cũng có nhiều gia đình đăng ký trải nghiệm tour dạng này. Năm nay, thời tiết nắng nóng nên du lịch sinh thái được nhiều người lựa chọn. Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, chúng tôi chỉ nhận những đoàn đặt trước để chuẩn bị hậu cần chu đáo, bao gồm dịch vụ ăn uống, hướng dẫn viên, chuẩn bị lều trại, túi ngủ qua đêm, đồ tắm suối. Tuyến đi này kết hợp 3 loại hình: du lịch sinh thái, tìm hiểu lịch sử và văn hóa bản địa. Trong đó, làng Kon Bông là nơi ở lâu đời của người Bahnar, kiến trúc, kết cấu nhà cửa và phong tục tập quán hầu như còn nguyên vẹn. Hơn nữa, các điểm đến như khu căn cứ cách mạng hay làng Bahnar đều nằm trong hệ sinh thái rừng nên đây là tour du lịch xanh đúng nghĩa”.

Du lịch xanh, nhất là loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên đã chứng tỏ sức hút ngày càng mạnh mẽ. Cuộc sống càng nhiều áp lực thì con người càng có nhu cầu được trở về với tự nhiên để chữa lành. Đó cũng là lý do anh Nguyễn Trọng Nghĩa (trú tại TP. Hồ Chí Minh) chọn Gia Lai làm điểm “trốn nóng” trong kỳ nghỉ lễ này.

Một trong những trang web dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực du lịch kỹ thuật số là booking.com tiết lộ những điểm đến trong nước và quốc tế được khách du lịch Việt tìm kiếm nhiều nhất trong dịp nghỉ lễ. Trong đó, điểm đến ở ven biển hay những nơi có khí hậu mát mẻ dẫn đầu xu hướng tìm kiếm. Báo cáo dự đoán du lịch của Booking.com năm 2024 cũng cho thấy 75% du khách Việt đang tìm kiếm những điểm đến mát mẻ nhằm thoát khỏi cơn nóng khi nhiệt độ trung bình ngày một tăng.

Để phục vụ xu hướng du lịch xanh trong dịp nghỉ lễ, dịch vụ cho thuê lều trại, sup và dịch vụ lưu trú gần gũi với thiên nhiên tại Gia Lai đều đã có sự chuẩn bị từ trước. Anh Đoàn Lanh (người tạo kênh “Ghiền Gia Lai-Tất Tần Tật” và cho thuê dịch vụ cắm trại) cho hay: “So với kỳ nghỉ lễ năm trước thì lượng khách thuê lều trại năm nay tăng cao hơn hẳn. Một phần bởi thời tiết nắng nóng, mọi người có xu hướng nghỉ ngơi ở những nơi mát mẻ, có cây, có nước. Bầu trời cao nguyên mùa này vào lúc sáng sớm hay về chiều có những khoảnh khắc đẹp hiếm có. Chèo sup trên hồ để ngắm hoàng hôn là dịch vụ rất được giới trẻ ưa thích. Gia Lai còn có nhiều điểm lý tưởng để cắm trại như bãi dê ở khu vực cầu treo Biển Hồ, nơi có nhiều cây xanh như: rừng thông Biển Hồ, đồi thông Diên Phú, đồi thông Ia Dêr (huyện Ia Grai), đập Tân Sơn…”.

Trong khi đó, lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui huyện Phú Thiện được tổ chức trong 2 ngày 30-4 và 1-5 với nhiều hoạt động trải nghiệm. Là sự kiện văn hóa thường niên trên vùng đất các Vua Lửa, lễ cầu mưa dần trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút đông đảo người dân và du khách vào mỗi dịp tổ chức. “Lễ cầu mưa diễn ra vào sáng 30-4 tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ) với nghi lễ rước nước, cúng cầu mưa, giao lưu ẩm thực truyền thống với người Jrai ở Plei Rbai. Du khách còn được trải nghiệm hoạt động của các ngành nghề truyền thống, trò chơi dân gian hay các loại hình nghệ thuật của người Bahnar, Jrai trong không gian ngày hội. Đặc biệt là một số trò chơi dành riêng cho du khách như: bịt mắt đánh chiêng, đi cà kheo.

Ngoài ra, kỳ nghỉ lễ năm nay có 2 đêm cồng chiêng cuối tuần vào tối 27 và 30-4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Đây là địa điểm trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến với phố núi Pleiku trong dịp nghỉ lễ. Chương trình không chỉ có cồng chiêng mà có các trò chơi dân gian vui nhộn, sôi động để du khách cùng tham gia trải nghiệm. Mỗi đêm diễn cồng chiêng cuối tuần thường thu hút hàng ngàn lượt người. Con số này còn có thể tăng cao trong kỳ nghỉ lễ.

Kỳ nghỉ lễ là dịp để các doanh nghiệp du lịch 6 địa phương tham gia chương trình liên kết rừng-biển tăng cường trao đổi khách. Do đó, đây còn là cơ hội kích cầu du lịch, chuẩn bị cho mùa du lịch hè cao điểm sắp tới.

Sở yêu cầu các đơn vị, địa phương đảm bảo an toàn cho khách du lịch, bố trí cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn, tăng cường kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn, phòng-chống cháy nổ theo quy định. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng-chống ngộ độc thực phẩm, không để xảy ra tình trạng sản xuất kinh doanh, sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, sử dụng các chất phụ gia có nguy cơ gây độc hại tại các cơ sở có phục vụ ăn uống.

Với quyết tâm tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, bố trí thu gom rác thải kịp thời, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, chỉ dẫn, nhắc nhở du khách cùng tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo đủ số lượng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Đặc biệt, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cần tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách, gây sốt giá, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tỉnh.