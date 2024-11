Những năm qua, bên cạnh quan tâm đến công tác quy hoạch, TP. Pleiku đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị, nông thôn.

Các trục đường giao thông, đặc biệt là tuyến Nguyễn Chí Thanh, giữ vai trò quan trọng như một đường vành đai kết nối quốc lộ 14, quốc lộ 19 với trung tâm thành phố. Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan đã triển khai đầu tư, xây dựng. Đến nay, tuyến đường này đã hoàn thành.

Đây chính là yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển đô thị, nâng cao hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đồng thời tạo dựng hành lang kinh tế sôi động cho khu vực phía Đông Nam thành phố.

Cùng với đó, nhiều dự án đầu tư trọng điểm của thành phố và các dự án kêu gọi đầu tư đã được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, tạo ra những động lực mạnh mẽ và mở ra tiền đề cho sự phát triển bền vững của đô thị Pleiku.

Một trong những dự án tiêu biểu là khu đô thị kiểu mẫu The Maestro Đại Ngàn (số 63 – 65, đường Lý Nam Đế, phường Trà Bá, TP. Pleiku), với quy mô hơn 7,1 ha, do Công ty cổ phần Sơn Hải làm chủ đầu tư và An Bình Group là đơn vị phát triển dự án.

The Maestro Đại Ngàn chỉ cách bến xe Đức Long, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Đại học y dược HAGL, chợ Trà Bá, các trường học chưa đầy 5 phút lái xe.

Đặc biệt, với việc hạ tầng giao thông trên địa bàn Pleiku ngày càng hoàn thiện thì khoảng cách từ The Maestro Đại Ngàn đến các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Pleiku như: Chùa Minh Thành, Quảng trường Đại Đoàn Kết, Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ, làng văn hóa du lịch Plei Ốp hay Sân bay Pleiku,… được rút ngắn, chỉ mất 10-15 phút di chuyển.

The Maestro Đại Ngàn có các sản phẩm chính là đất ở liền kề, nhà liền kề và Shophouse, có diện tích giao động từ 110-240m2, đơn giá giao động từ 25-35 triệu đồng/m2. Chỉ từ hơn 2 tỷ, khách hàng đã có thể sở hữu được một sản phẩm tại dự án.

The Maestro Đại Ngàn được phân chia theo 4 phân khu, bao gồm: Sao Biển, Ngọc Trai, Hải Âu và San Hô. Mỗi phân khu được phân chia theo từng tuyến phố với nhiều dịch vụ tiện ích kèm theo để đáp ứng tối đa nhu cầu của cư dân.

Phố đi bộ Ba Đình thuộc phân khu Sao Biển sở hữu nhiều tiện ích như: bể bơi 4 mùa, khu vui chơi trẻ em, phòng tập An Bình Fitness (chuỗi phòng tập 5 sao tại Hà Nội), coffee shop,… hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho những cư dân tinh hoa yêu thích trải nghiệm, quan tâm đến sức khỏe và có trách nhiệm cao với cộng đồng và môi trường sống.

Phố thương mại Đồng Khởi thuộc phân khu Ngọc Trai, là tuyến đường chính của khu đô thị, kết nối đến 9 tiện ích nội khu. Tại đây tập trung những thương hiệu lớn và tổ hợp dịch vụ sầm uất, không chỉ mang lại lợi ích từ việc tích luỹ tài sản, đây còn là nơi tạo ra dòng tiền bền vững.

Phân khu Hải Âu là nơi có tuyến phố ẩm thực mang tên Little Hong Kong. Nơi đây như một Hong Kong thu nhỏ giữa lòng dự án, hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm kinh doanh mới, mang đến trải nghiệm ẩm thực và giải trí đậm chất Trung Hoa lần đầu tiên xuất hiện tại Gia Lai.

The Maestro Đại Ngàn nằm ở vị trí trung tâm trong khu vực, cách các địa điểm nổi tiếng của Pleiku không xa.

Đặc biệt, Pleiku nói riêng và Gia Lai nói chung có nhiều tiềm năng phát triển du lịch khi hội tụ đầy đủ các yếu tố du lịch nghỉ dưỡng-trải nghiệm tâm linh. Đáp ứng nhu cầu lưu trú, The Maestro Đại Ngàn dành riêng phân khu San Hô để xây dựng tổ hợp Maestro Homestay.

Được thiết kế theo kiến trúc hiện đại nhưng vẫn khéo léo kết hợp những nét văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên. Tại đây, cư dân The Maestro và khách du lịch sẽ được trải nghiệm nội thất tiện nghi cùng dịch vụ chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn 5 sao. Đặc biệt phân khu này được bố trí gần khu vực Little HongKong nên sẽ rất thuận tiện cho các hoạt động vui chơi giải trí.

Theo ông Nguyễn Kim Phúc-thành viên Hội đồng Quản trị An Bình Group, The Maestro Đại Ngàn là đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Gia Lai, khi hoàn thành sẽ góp phần tạo điểm nhấn cho đô thị Pleiku. Khu đô thị này hứa hẹn sẽ là nơi sống lý tưởng cho cư dân với nhiều tiện nghi hiện đại.

“Bên cạnh chú trọng xây dựng đồng bộ, hiện đại hạ tầng đô thị, chúng tôi cũng tập trung hoàn thiện hệ sinh thái nội khu với các tiện ích hàng đầu. Cụ thể như rạp chiếu phim đẳng cấp, phố ẩm thực phong phú, khu phố thương mại phồn hoa, công viên nước, Beer Club, khu thể thao (pickleball, kickboxing…), bể bơi bốn mùa, khu vui chơi trẻ em,…”- ông Nguyễn Kim Phúc chia sẻ thêm.

Cộng hưởng với sự phát triển không ngừng nghỉ của Pleiku, chúng ta hãy cùng dõi theo hành trình chuyển mình của The Maestro Đại Ngàn và hy vọng vào tương lai gần sẽ có nhiều người dân Gia Lai biết đến và được sở hữu không chỉ là một căn nhà mà còn là một môi trường đáng sống bậc nhất Gia Lai.