Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn'

'Kiểm soát được dịch bệnh là yếu tố tiên quyết để mở cửa trở lại, phục hồi và thúc đẩy du lịch phát triển', Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.





Tối 26.3, tại Đảo Ký ức Hội An (P.Cẩm Nam, TP.Hội An, Quảng Nam) UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ VH-TT-DL tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh". Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.



Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Chính phủ thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn chồng chất của ngành du lịch...". Ảnh: Hạ Vỹ



Du lịch xanh sẽ là xu hướng du lịch tất yếu



Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội mở đầu trong chuỗi các sự kiện Năm Du lịch quốc gia, nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng, là dịp để giới thiệu các giá trị văn hóa lịch sử, tài nguyên, sản phẩm du lịch, thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19 đến khách du lịch trong nước và quốc tế.



Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạI lễ khai mạc. Ảnh: Mạnh Cường



Chương trình nghệ thuật lễ khai mạc với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” là một câu chuyện xuyên suốt về chủ đề “Du lịch xanh” được dẫn dắt từ cội nguồn núi rừng đến biển, đảo; thể hiện những nét văn hóa, sinh hoạt của người dân, những phong cảnh làng quê, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của cư dân bản địa, gắn với tuyên truyền bảo vệ môi trường, giảm rác thải, phát triển du lịch an toàn...



3 Nhiều tác phẩm nghệ thuật tái hiện về mảnh đất, con người Quảng Nam trong Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022. Ảnh: Mạnh Cường



Phát biểu khai mạc, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết cùng với cả nước, Quảng Nam vô cùng khao khát phục hồi và phát triển mạnh mẽ hoạt động du lịch. Theo ông Lê Trí Thanh, du lịch xanh sẽ là xu hướng du lịch tất yếu được lựa chọn của nhân loại.



Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Mạnh Cường



“Năm du lịch quốc gia 2022 lấy chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” nhằm mong muốn truyền tải thông điệp đến với bạn bè, du khách khắp nơi về một Quảng Nam lấy phát triển xanh và bền vững làm trụ cột, qua đó kêu gọi cùng chung tay vì một Việt Nam xanh, góp phần gìn giữ cho hành tinh của chúng ta mãi mãi xanh tươi, hòa bình và hạnh phúc”, ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.



Việt Nam trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch thế giới



Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng du lịch không chỉ là một ngành kinh tế quan trọng mà còn thúc đẩy hợp tác phát triển, giao lưu văn hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng tình hữu nghị và gìn giữ hòa bình. Việt Nam có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch vô cùng to lớn với thiên nhiên tươi đẹp, truyền thống lịch sử hào hùng, văn hóa phong phú, đa dạng, con người hiền hòa, thân thiện, cởi mở, mến khách, chính trị ổn định, an ninh, an toàn.



Theo Thủ tướng, những năm qua, cùng với sự phát triển chung của đất nước, du lịch Việt Nam đã phát triển vượt bậc, trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước - du lịch không khói. Việt Nam trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch thế giới, được cộng đồng quốc tế công nhận với nhiều giải thưởng hàng đầu.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu, chỉ đạo tại Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia năm 2002 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh". Ảnh: VGP/Nhật Bắc



“Chính phủ thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn chồng chất của ngành du lịch, của doanh nghiệp, người lao động và người dân có công ăn việc làm gắn với hoạt động du lịch. Kiểm soát được dịch bệnh là yếu tố tiên quyết để mở cửa trở lại, phục hồi và thúc đẩy du lịch phát triển”, Thủ tướng nhấn mạnh.



Việt Nam chính thức mở lại hoạt động du lịch từ ngày 15.3, với tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Qua đó đánh dấu sự khởi sắc trở lại của ngành du lịch nước nhà, đáp ứng nhu cầu vui chơi, du lịch của người dân, du khách trong nước và quốc tế.



Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, tỉnh Quảng Nam và các địa phương cả nước cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức.



Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề 'Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh', có 212 sự kiện, hoạt động; trong đó có 10 hoạt động tầm quốc gia do Bộ VH-TT-DL và các bộ, ban, ngành T.Ư tổ chức; tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức chuỗi 64 sự kiện, hoạt động và 138 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 42 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tổ chức.





“Tiếp tục nhất quán chủ trương phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc. Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, văn minh, chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, phát triển du lịch phải gắn kết chặt chẽ, hiệu quả với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc”, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu.

