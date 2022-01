Nông dân sáng tạo công thức chế biến thức ăn chăn nuôi

(GLO)- Trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, ông Nguyễn Văn Long (làng U Diếp, xã Kông Htok, huyện Chư Sê) đã sáng tạo công thức chế biến thức ăn chăn nuôi giúp tiết giảm chi phí, nâng cao lợi nhuận.





Ông Nguyễn Văn Long là một trong những người chăn nuôi heo lâu năm tại xã Kông Htok. Mỗi năm, ông xuất bán khoảng 400 con heo giống và 40 con heo thịt. Thời gian qua, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, trong khi giá heo hơi và heo giống lại bấp bênh khiến việc chăn nuôi của gia đình ông gặp nhiều bất lợi.

Ông Nguyễn Văn Long (bìa phải; làng U Diếp, xã Kông Htok, huyện Chư Sê) bên máy nghiền thức ăn gia súc của gia đình. Ảnh: Nguyễn Diệp



Sau khi tìm hiểu cách chế biến thức ăn gia súc, tháng 7-2021, ông mua máy ép cám viên, máy nghiền bột về tự chế biến thức ăn cho đàn heo. Theo đó, ông tận dụng nguồn cám gạo, bắp, rau xanh kết hợp với phụ phẩm nông nghiệp khác, đồng thời bổ sung thêm các loại men vi sinh tiêu hóa, Vitamin A vào thức ăn cho đàn heo. Đặc biệt, để phòng ngừa các loại phụ phẩm nông nghiệp hay bị ẩm mốc, ông Long cho thêm bột cá và củ tỏi nghiền. Việc này đồng thời giúp tăng sức đề kháng cho heo, giảm nguy cơ dịch bệnh. Sau 5 tháng được nuôi bằng nguồn thức ăn theo công thức do ông Long sáng tạo, chế biến, đàn heo lớn nhanh, khỏe mạnh. Không những thế, ông Long còn giảm chi phí mua thức ăn tinh đã qua chế biến. Nhiều hộ chăn nuôi trong vùng đã tìm đến ông để học hỏi kinh nghiệm, công thức chế biến thức ăn gia súc.



Ông Long cho hay: Từ khi tự sản xuất nguồn thức ăn gia súc đến nay, gia đình ông đã giảm được 30% chi phí, hiệu quả kinh tế cũng tăng. “Mỗi tuần, tôi chế biến khoảng 1 tấn thức ăn cho gia súc. Mới đây, tôi đã xuất chuồng 20 con heo thịt, người tiêu dùng đánh giá chất lượng thịt thơm ngon hơn so với nuôi bằng cám công nghiệp. Hy vọng mô hình phát triển ổn định để nhân rộng phục vụ người chăn nuôi trong vùng”-ông Long nói.



Ông Đào Tiến Quận (thôn Tứ Kỳ Nam, xã Al Bá) cho hay: Sau khi tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ ông Long, tôi áp dụng vào đàn heo nái và đàn gà 500 con của gia đình thì thấy hiệu quả khả quan, tiết kiệm được chi phí. Với giá thức ăn chăn nuôi tăng cao như hiện nay thì mô hình tự chế biến thức ăn tại chỗ rất phù hợp. Thời gian tới, tôi sẽ phối hợp với một số hộ trong thôn sản xuất nguồn thức ăn gia súc, gia cầm tại chỗ đáp ứng nhu cầu của người chăn nuôi trên địa bàn.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê-cho biết: Những năm gần đây, người dân đã biết áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, từ đó hạn chế được dịch bệnh. Thời gian qua, giá thức ăn chăn nuôi gia súc tăng cao. Do vậy, một số hộ chăn nuôi đã thay đổi phương thức sản xuất, tận dụng những phụ phẩm nông nghiệp sẵn có để chế biến thức ăn gia súc. Mô hình chế biến thức ăn gia súc theo công thức do ông Nguyễn Văn Long sáng tạo bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Thời gian tới, ngành Nông nghiệp huyện sẽ hướng dẫn người chăn nuôi nhân rộng mô hình này.





NGUYỄN DIỆP