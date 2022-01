Mỹ, Trung Quốc tăng tốc thu mua, giá tiêu xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Tháng 12/2021, giá hạt tiêu đen và trắng tại thị trường nội địa giảm từ 4.500 – 5.500 đồng/kg so với 1 tháng trước đó, xuống còn từ 77.500 - 79.500 đồng/kg. Giá hạt tiêu trắng ổn định ở mức 119.000 đồng/kg. Tin mừng là sang đầu năm 2022, giá tiêu tăng dần, dao động từ 79.500 - 82.500 đồng/kg.





Giá tiêu xuất khẩu tăng mạnh nhờ Mỹ, Trung Quốc mua nhiều



Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), ngày 28/12/2021, giá tiêu đen loại 500g/l và hạt tiêu trắng xuất khẩu tại cảng TP.HCM giảm lần lượt 90 USD/tấn và 300 USD/tấn so với ngày 30/11/2021, xuống còn 4.200 USD/tấn và 6.200 USD/tấn. Tuy nhiên, giá tiêu đen loại 550g/l xuất khẩu tăng 10 USD/tấn so với ngày 30/11/2021, lên 4.400 USD/tấn.



Giá tiêu nguyên liệu tại một số vùng trồng chính của nước ta hiện giữ ổn định. Trong đó giá tiêu tại Gia Lai đang ở mức 79.500 đồng/kg; giá tiêu tại Đắk Lắk, Đắk Nông ở mức 80.500 đồng/kg.



Giá tiêu tại Bình Phước đến ngày 5/1/2022 ở mức 81.500 đồng/kg, còn tại Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hiện đạt 82.500 đồng/kg.



Tính chung cả năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam ước đạt 261 nghìn tấn, trị giá 938 triệu USD, giảm 8,5% về lượng, nhưng tăng 42% về trị giá so với năm 2020.



Giá tiêu xuất khẩu bình quân của Việt Nam trong tháng 12/2021 đạt 4.703 USD/tấn, tăng 1,5% so với tháng 11/2021 và tăng mạnh 69,9% so với tháng 12/2020. Tính chung cả năm 2021, giá tiêu xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt 3.593 USD/ tấn, tăng 55,2% so với cùng kỳ năm 2020.





Người dân xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk thu hoạch tiêu. Ảnh: Duy Hậu.



Năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam có sự chuyển dịch về cơ cấu thị trường. Tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng sang các thị trường Hoa Kỳ, EU, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Pakistan tăng, trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, ASEAN giảm.



Trong 11 tháng năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang nhiều thị trường tăng cả về lượng và trị giá, gồm: Hoa Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Đức, Pakistan, Hà Lan, Hàn Quốc, Anh. Đáng chú ý, lượng hạt tiêu xuất khẩu sang thị trường Hà Lan tăng tới 52,7%, đạt 3,17 nghìn tấn.



Nhiều thị trường tăng mua hạt tiêu trắng của nước ta như Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Tây Ban Nha. Đưa tổng sản lượng xuất khẩu hạt tiêu trắng 11 tháng năm 2021 đạt 21,2 nghìn tấn, trị giá 106,23 triệu USD, tăng 2,3% về lượng và tăng 58,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.



Số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho biết, kim ngạch nhập khẩu hạt tiêu của nước này trong tháng 10/2021 đạt 4,79 triệu USD, giảm 1,3% so với tháng 10/2020. Mặc dù Trung Quốc giảm mua tiêu từ Indonesia và Malaysia giảm, nhưng tăng mua từ Việt Nam, Brazil và Ấn Độ.



Cụ thể, trong 10 tháng năm 2021, Trung Quốc chi 14,54 triệu USD thu mua hạt tiêu từ Việt Nam, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 25,85% trong 10 tháng năm 2020, lên 31,76% trong 10 tháng năm 2021.



Tín hiệu đáng mừng đối với ngành tiêu, đó là những năm gần đây cơ cấu chủng loại hạt tiêu xuất khẩu có sự thay đổi khá lớn.



Các doanh nghiệp đã giảm xuất khẩu hạt tiêu thô, thay vào đó là đẩy mạnh bán các chủng loại đã qua sơ chế hoặc chế biến chuyên sâu; đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nhằm phục vụ cho ngành sản xuất mỹ phẩm...



Cục Xuất nhập khẩu dự báo, sang năm 2022, giá tiêu xuất khẩu sẽ tiếp tục giữ ở mức cao. Ngành hạt tiêu tiếp tục khai thác các thị trường xuất khẩu truyền thống như Hoa Kỳ, EU, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất.



Đặc biệt là tại Hoa Kỳ, thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam, tình hình kinh tế có tín hiệu phục hồi sẽ kéo theo nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu tăng.



Trong khi đó, hạt tiêu của Việt Nam đã tạo được chỗ đứng khá vững chắc tại thị trường Hoa Kỳ. Lợi thế cạnh tranh mặt hàng hạt tiêu của Việt Nam so với các thị trường xuất khẩu khác khá lớn.

